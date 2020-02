Sénégal: Ligue 2, 11e journée - Linguère passe difficilement le test Demba Diop

Linguère-Demba Diop. C'était l'affiche choc de la 11e journée de Ligue 2 Pro. Le club nordiste, leader battu pour la première fois le week-end d'avant par le Duc (1-0), était très attendu face à son dauphin invaincu depuis sept rencontres (5 victoires, 2 nuls).

La rencontre disputée devant un public nombreux au stade Mawade Wade s'est finalement soldée par une victoire 1-0 des locaux.

Un tarif minimum mais qui suffit largement aux hommes de Magib Diagne sur le plan comptable. Ce 6e succès de la saison consolide Linguère à la première place avec 22 unités au compteur et relègue à 3 unités l'Us Ouakam et le Duc qui complètent le podium.

Par contre, avec cette défaite, Demba Diop subit un véritable coup d'arrêt et une improbable dégringolade. Le club mbourois, 2e avant cette journée, se retrouve désormais 4e à égalité avec Guédiawaye Fc (5e, 18pts).

L'Us Ouakam lui a chipé sa 2e place, et de quelle manière. Les joueurs de Souleymane Diallo sont allés exploser la défense d'Africa Promo Foot plus que jamais lanterne rouge (7pts) pour une victoire expéditive et sans bavure (4-0). Port (13e, 7pts) a été corrigé à domicile par le Duc (4-2).

Après ces défaites, Port et Africa Promo Foot comptent désormais 4 points de retard sur le premier non relégable, Jamono Fatick, et restent les pires défenses du championnat (17 buts encaissés).

Ej Fatick aussi a intérêt à fermer la boutique derrière. Avec seulement 4 buts encaissés lors des 8 premiers matches, les Fatickois en ont pris 7 les trois dernières sorties.

Le dernier en date, concédé sur la pelouse de Guédiawaye Fc, est venu rétrograder le club de la 3e à la 6e place.

Son voisin et rival, Jamono Fatick (12e, 11pts), est, lui, enfin sorti des sentiers battus en disposant (2-1) de l'autre promu, Thiès Fc (10e, 12pts). Cette victoire, la première depuis le 21 décembre (2-0 contre Keur Madior), est venue mettre fin à une série peu glorieuse de cinq nuls dont quatre 0-0 et une défaite 1-2 devant l'Uso.