Madagascar: Tennis / Circuit africain U14 de Madagascar grade 1/étape 2 - Sept Malgaches en quarts de finale

C'est reparti. Aussitôt la première étape du circuit africain U14 de Madagascar terminée, on est déjà au beau milieu de la seconde.

Portant le coefficient grade 1, ce tournoi est plus important en termes de points gagnés au classement africain (1000 points au champion et à la championne).

Hier, au Club Olympique de Tananarive (COT), sept joueurs malgaches ont gagné leurs tickets pour les quarts de finale (5 filles, 2 garçons).

Chez les filles, Iriela Rajaobelina a enregistré une belle performance en s'imposant devant la Kényane Shakira Varese, tête de série numéro trois du tournoi en trois sets (6/4 6/7 10/7).

Un match à sensation, qui a duré presque deux heures, durant lesquelles on a vu une Iriela plus motivée et plus offensive en fin de rencontre.

« C'était assez difficile comme match, car j'avais fait beaucoup de fautes au second set. Après j'ai persévéré dans mes efforts et j'ai su jouer sur mes nerfs dans le super tie-break pour finalement gagner. Maintenant je suis en quarts de finale et il y a une précieuse place à gagner », rappelle Iriela Rajaobelina , diminuée par une blessure du muscle psoas illiaque (muscle fléchisseur de la hanche). En quarts de finale, elle jouera l'Égyptienne Marine Ihab Farah Tetakla Boutros, gagnante de Ravaka Ramanantoanina en deux sets (6/2 6/2).

Affiche

De son côté, Mirindra Razafinarivo, demi-finaliste du premier tournoi, a gagné facilement devant Elisoa Andriantefihasina (6/2 6/0). Son match du jour qui l'opposera à l'Égyptienne Adel Ahmed Malaksera très attendu.

Zarasoa Jacky Randria, pour sa part, est aussi dans le top 8, suite à une victoire sur Harena Voaviandraina, diminuée par une blessure à l'avant-bras. Elle aura l'Egyptienne Nehad Nardine comme adversaire, gagnante de Fikasana Rakotomalala par « walk over ».

Le dernier quart de finale opposera Miotisoa Rasendra à Miarana Robinson Andrianafetra. Chez les garçons, il reste deux joueurs malgaches en lice. Il s'agit de Tody Avo Rajaobelina qui a surclassé Rohy Rajaonarivelo (6/2 6/3) et Mahefa Rakotomalala gagnant du Seychellois Matteo Lavigne (6/0 6/0).

En quarts de finale Tody Avo Rajaobelina et Mahefa Rakotomalala auront respectivement Mostafa Noureldine (Égypte) et Mark Nawa (Botswana) comme adversaires.

Comme chaque jour, les matches démarreront à partir de 8h toujours au COT à Ilafy. A part les quarts de finale du simple, les demi-finales et finales du double seront au programme.