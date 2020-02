Madagascar: Prévention aux aléas naturels - Un atlas de risques climatiques élaboré

Les aléas naturels s'intensifient. Cela est dû au bouleversement climatique depuis ces dernières années d'après la cellule de prévention et de gestion des urgences (CPGU). Faute de communication et méconnaissance des zones qui peuvent être touchées par un cyclone, par exemple, les dégâts sont énormes et entraînent une perte économique estimée à des millions de dollars par an. Un atlas de risques climatiques a été élaboré par cette cellule afin d'aider les décideurs et les responsables dans leur prise de décision.

Dimunition de risques

Un atelier de validation a eu lieu, hier au DLC Anosy. « L'atlas de risques est un outil permettant d'aider les décideurs à connaître les aléas naturels, informer et sensibiliser les décideurs et les responsables du secteur sur les préventions. Il s'agit également d'un outil pour l'aménagement en ce qui concerne la diminution de risques en termes d'infrastructures. Six menaces climatiques majeures ont été analysées dans cet atlas, à savoir la sécheresse, le cyclone, l'inondation, l'érosion côtière et la submersion marine et le mouvement de terrain », explique le General de Brigade Mamy Razakanaivo, secrétaire exécutif du CPGU. Plusieurs données ont été améliorées dans ce document. Une carte d'atlas de risques l'accompagne. Celle-ci aidera à définir les priorités aux études et aux travaux à engager.