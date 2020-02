Madagascar: La place de la Chine - Dans le monde actuel

La situation engendrée par l'épidémie de coronavirus permet de voir la place de.la Chine dans le monde d'aujourd'hui.

On peut en parler d'une façon imagée en disant : « Quand la Chine s'enrhume, c'est le monde entier qui éternue ». A cause de ce fléau, l'industrie chinoise tourne au ralenti et cause la désorganisation de toute l'économie mondiale. De nombreux secteurs de la production européenne et américaine sont dépendants des composants fabriqués en Chine et mettent en difficulté de grandes unités industrielles. On voit donc la place occupée par l'empire du milieu dans ce monde du XXIème siècle .

La Chine représente aujourd'hui 30% de l'économie mondiale et elle est en train de rattraper les Etats- Unis qu'elle dépassera, dit-on, vers les années cinquante. Cette montée en puissance s'est faite lentement, mais sûrement. L'ambition de Deng Xiaoping qui voulait faire de la Chine l'une des grandes puissances économiques du XXIe siècle est en train de se réaliser. L'épidémie de Coronavirus a paralysé son activité industrielle, mais elle a montré le contrecoup subi par un large pan de l'industrie européenne, américaine ou japonaise qui dépend des intrants fabriqués sur place. Aujourd'hui, les économistes commencent à parler de la nécessité de remettre en cause cette dépendance et envisagent de recadrer le mode de fonctionnement de tous les secteurs qui avaient eu recours à la délocalisation.

Les industries textile, pharmaceutique et électronique sont les premières à en souffrir. Elles voient se profiler une cessation d'activités. L'économie chinoise connaît actuellement un certain ralentissement, mais les analystes estiment qu'elle se relèvera très vite car le pic de l'épidémie de coronavirus a été atteint et que la tendance va s'inverser. La Chine est en train de montrer sa place incontournable dans le monde d'aujourd'hui ;