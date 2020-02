Tunisie: Huile végétale subventionnée - Une denrée de plus en plus rare sur le marché

La pénurie d'huile végétale subventionnée enregistrée depuis des mois risque de s'accentuer de plus en plus à l'approche du mois saint. La première victime de cette situation est le consommateur qui ne trouve plus dans les points de vente ce produit de première nécessité.

Il est 10h00. En sillonnant les allées du Marché central et à proximité des épiciers situés à Bab Jazira de Tunis, on a rencontré des consommateurs qui se plaignent de la pénurie d'approvisionnement en huile végétale. Mme Nadia, couffin à la main, désespère de trouver de l'huile végétale subventionnée. Quotidiennement, elle passe des heures et des heures à la recherche de cette denrée devenue rare, mais en vain. Elle constate d'un ton amer : «Alors que les citoyens aux ressources modestes ne peuvent pas s'approvisionner en l'huile végétale de bonne qualité car elle coûte cher, ils peinent à trouver celle subventionnée dans les points de vente. Cette pénurie a été constatée dans plusieurs gouvernorats du pays et non pas seulement dans le Grand-Tunis, spécialement dans les points de vente du producteur au consommateur. Les commerçants préfèrent vendre cette huile aux restaurants et aux pâtisseries».

L'huile subventionnée vendue au plus offrant

Khalifa, septuagénaire, se plaint du déficit des denrées de base subventionnées, à l'instar du sucre, de la farine, de l'huile... Cette pénurie qui perdure depuis plusieurs mois commence à exaspérer de plus en plus les consommateurs. Il a exprimé son inquiétude d'autant plus que le mois saint est à nos portes. Il pense que cette insuffisance est due à plusieurs raisons. L'approvisionnement des points de vente en huile végétale subventionnée représente un casse-tête pour les responsables du ministère du Commerce dès lors que cette denrée, destinée aux catégories à revenus modestes, est finalement revendue, par les points de vente au détail, au plus offrant, en l'occurrence les pâtisseries-boulangeries, les restaurants... qui l'achètent sous le manteau. Car il ne suffit pas d'injecter de grandes quantités sur le marché pour résoudre le problème, il faut que les épiciers puissent la vendre aux consommateurs.

L'ODC pointe du doigt les spéculateurs

Le président de l'Organisation de Défense du Consommateur (ODC), Slim Saâdallah, a indiqué que suite aux efforts fournis par le ministère, le produit devrait être disponible dans les marchés locaux en quantités suffisantes.

«L'huile subventionnée se fait rare sur le marché. Profitant de la situation, certains vendeurs sont en train de l'écouler à un prix qui a atteint 1 dinar 500 millimes alors qu' elle doit être écoulée à 900 millimes. Ce produit est compensé à hauteur de 220 millions de dinars », a-t-il souligné. Un autre problème a été évoqué par notre interlocuteur, à savoir celui des circuits parallèles. En effet, d'après les études élaborées, 40% des produits sont commercialisés sur les circuits officiels, tandis que les 60% restants le sont hors des circuits officiels de vente.