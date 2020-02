Algérie: Jeux méditerranéens 2021 - La capacité du parc hôtelier d'Oran doublera

Oran — Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Hacene Mermouri a annoncé, mercredi à Oran, que la capacité d'accueil du parc hôtelier d'Oran sera revue à la hausse et doublera l'année prochaine en prévision des Jeux méditerranéens 2021.

Dans une déclaration à la presse en marge de la 11e édition du salon international du tourisme, des voyages, des transports, de l'équipement hôtelier et de la restauration, ouvert au Centre des conventions "Mohamed Benahmed", le minstre a souligné que la capacité d'accueil du parc hôtelier d'Oran doublera l'an prochain en prévision des Jeux méditerranéens, ajoutant qu'Oran qui compte actuellement 178 hôtels offrant 18.000 lits sera dotée de 55 autres d'une capacité de 17.000 lits.

Cette manifestation sportive revêt un caractère touristique, où des virées touristiques seront programmées par l'Office national du tourisme et des voyages (ONAT) à différents sites historiques et touristiques d'Oran et de wilayas avoisinantes, a indiqué le ministre, faisant savoir que l'Office, initiateur de cette opération renforcera les virées touristiques à bord d'un bus ouvert afin que les touristes puissent découvrir les paysages naturels d'Oran.

Le ministre a suivi un exposé présenté par le directeur local du tourisme sur la situation du secteur et les préparatifs des Jeux méditerranéens. Avant de présider l'ouverture de la 11e édition du Salon national du tourisme, des voyages, des transports, de l'équipement hôtelier et de la restauration. Il a inauguré deux hôtels dans les communes d'Arzew et d'Oran et s'est enquis de l'avancement des travaux de trois projets hôteliers dont un village touristique dans la localité côtière de Kristel, dans la commune de Gdyel.