Ile Maurice: Affaire Gro Derek - Le taximan Ashish Dayal à la barre

Il est le témoin vedette. Ashish Dayal, chauffeur de taxi, comparaît ce matin, jeudi 27 février, aux assises dans le cadre du procès intenté à Rudolf Derek Jean Jacques, dit Gro Derek et le skipper Bruno Westley Casimir accusés de trafic d'héroïne.

Gro Derek est poursuivi pour avoir livré à deux reprises six kilos d'héroïne à Ashish Dayal, en janvier et juin 2012. Il avait remis une somme de 45 000 euros à des intermédiaires pour financer l'importation d'héroïne de l'Afrique. Quant au skipper Casimir, il est accusé d'avoir en mars et avril 2012 transporté de l'héroïne dans un bateau de pêche. Soit, huit bouteilles en plastique contenant de la drogue, d'Albion à la plage de Baie du Tombeau.

Lors d'une précédente audience, Me Alvin Jawaheer, avocat du skipper, avait présenté une motion réclamant des précisions sur l'acte d'accusation qui pèse sur son client. Dans son Rulingen date du 25 février 2020, la juge Shameem Hamuth-Laulloo a rejeté la motion. Les deux compères plaident non coupables. Pour rappel, suite au décès du juge Fekna, le procès a été confié à la juge Laulloo qui devra tout reprendre à zéro. L'accusation est représentée par Me Denis Mootoo, assistant au Directeur des poursuites publiques.