Congo-Kinshasa: Mongala - Jeanine Mabunda enregistre les préoccupations de la population

De l'Est à l'Ouest de la République démocratique du Congo, la Présidente de la Chambre basse du parlement poursuit sa tournée de l'écoute pour le bien-être de ses compatriotes. Mercredi 26 février 2020, l'Avion transportant le numéro Un des élus du peuple a foulé le sol de l'Aérodrome de Lisala.

Profitant de ses vacances parlementaires, c'était pour la première fois que Mme Jeanine Mabunda arrive dans sa province d'origine en sa qualité de speaker de la Chambre basse du parlement. A cet effet, il y avait une forte mobilisation. Hommes, femmes et jeunes étaient venus accueillir la deuxième personnalité du pays. L'occasion faisant le larron, elle a profité de cette opportunité pour parler et écouter quelques doléances des filles et fils de la grande province de Mongala.

L'arrivée de l'Avion transportant Mme Jeanine Mabunda à Lisala était un moment très particulier pour les autorités de cette ville. Le gouverneur de province Crispin Ngbundu Malengo accompagné de son vice, ont accueilli Mme Mabunda avec à leur côté le président de l'assemblée provinciale de la Mongala, le commissaire provincial de la PNC ainsi que tout le corps du comité provincial de sécurité. A sa sortie du Tarmac, la Présidente a reçu des honneurs militaires et a passé en revue les troupes. Fille du terroir, les chefs coutumiers l'ont honorée et bénie dans une brève cérémonie symbolique. Partis et regroupements politiques, société civile, confessions religieuses, universités et instituts supérieurs, Entreprises et Associations des femmes comme des jeunes ont été visibles par leurs drapeaux, calicots et banderoles pour soutenir le numéro Un des élus du peuple.

Devant la population de Mongala

Le cortège s'est dirigé vers le bâtiment du gouvernorat de province où était prévu un meeting populaire et une réjouissance avec la population. Du haut de la tribune érigée devant le gouvernorat de province pour la circonstance, la Présidente de l'Assemblée nationale a tenu un meeting populaire.

Dans son adresse aux populations venues de Lisala, Bongandanga et leurs environs pour l'écouter, elle a avant toute chose, remercié leur chaleureux accueil avant de leur transmettre les salutations du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi. « Nous sommes en vacances parlementaires », dit-elle d'entrée. Et de renchérir : "puisse que vous le peuple vous nos patrons nous devons vous rendre compte du travail que nous abattons au parlement. La plus grande réalisation reste le budget 2020 que nous avons doté au pays".

En ce qui concerne le budget de la province, Jeanine Mabunda a révélé les efforts consentis par les élus de la Mongala en général afin de doter la province d'un budget rehaussé à plus de 50% par rapport à l'an dernier. Le budget est passé de 30 milliards à 49 milliards des francs congolais avec comme priorité les infrastructures, la santé et l'éducation.

Mabunda octroie des bourses aux étudiants

La Présidente de l'Assemblée nationale, soucieuse des conditions de vie de la population, s'est engagée à amorcer les travaux de lutte contre les érosions qui ont englouti des bâtisses à Lisala les unes après les autres depuis deux décennies. Elle a, quant à ce, doter la ville de Lisala d'une enveloppe de 22 millions des francs congolais pour ces travaux qui seront supervisés par l'exécutif provincial qui va recruter 100 personnes sur place pour la main d'œuvre. En bonne mère, elle a accordé des bourses d'études également aux étudiants des universités et instituts supérieurs de Lisala ayant obtenu 70% ou plus l'année passée afin de les encourager à l'excellence. C'est un total de 6.500.000 FC. La speaker de la chambre basse du parlement a appelé l'ensemble du peuple de la Mongala à l'unité et à la tolérance où, chacun fera son travail dans la concorde afin d'apporter la stabilité à la province.