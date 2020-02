Congo-Kinshasa: PPRD - Ramazani Shadary, un bilan plus qu'élogieux

23 Février 2018-23 février 2020, cela fait deux ans, jour pour jour, depuis que le Président Joseph Kabila a porté son choix sur Emmanuel Ramazani Shadary, pour conduire à bon port le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD).

Désigné Secrétaire permanent du PPRD au cours d'une année 2018 particulière notamment, à cause des élections qu'organisait la CENI au mois de décembre, l'homme de « Coup sur Coup » a su relever sa formation politique, faisant d'elle la première force politique en République démocratique du Congo, grâce à sa victoire aux législatives nationales, provinciales, sénatoriales, élections des gouverneurs et présidents des Assemblées provinciales. Reconnaissant, le PPRD parle d'un bilan élogieux.

A en croire la cellule de communication du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadary a réussi durant ces deux années à placer le PPRD au premier plan dans l'échiquier national. «L'abondante moisson place le PPRD au premier plan sur l'échiquier national, si bien que la quasi-totalité des institutions du pays sont animées par des cadres PPRD. Une fierté qui forge l'admiration pour un travail dur, abattu au bout de deux ans de mandant à la tête du PPRD », insiste la cellule de communication du PPRD. Et de renchérir : « Des candidats du PPRD sont sortis heureusement vainqueurs aux provinciales, sénatoriales, élections des gouverneurs et présidents des Assemblées provinciales ainsi que les législatives nationales où le parti de Joseph Kabila a gagné à lui-seul 124 sièges", rappelle par ailleurs le service de communication.

Toujours dans cette ligne droite de deux ans de Ramazani Shadary en tant que SP du PPRD, le service de communication du parti cher à Joseph Kabila retrace le parcours de celui qui a sillonné dans le Congo profond pour prêcher PPRD auprès de la population. « En véritable homme de terrain, Emmanuel Ramazani Shadary parcourt en dix jours, tour à tour, les provinces de l'Equateur, de la Mongala, de la Tshuapa, du Nord Ubangi et du Sud Ubangi. Aussi, le pèlerin de Joseph Kabila va dans le grand Equateur profond ».

Et, c'est principalement grâce à la volonté et la détermination politique qu'a fait montre Ramazani Shadary, que ce parti au pouvoir est parvenu à faire de très bons résultats dans ces différents scrutins, hormis la présidentielle dont "il a accepté sportivement sa défaite". « Emmanuel Ramazani Shadary aura démontré que seule la volonté, la détermination ainsi que la dextérité politique sont la clé de la réussite face aux vents et tempêtes de tout genre », martèle-t-elle.

D'emblée, il convient de préciser que le PPRD dans son nouveau format (Président national et Secrétaire Permanent) a totalisé deux ans depuis cette grande restructuration. Avec 144 Députés Nationaux, 156 provinciaux et la gestion de plus de la moitié des provinces, ce séduisant bilan fait de Ramazani Shadary un véritable homme politique sur qui son Président national Joseph Kabila peut compter dans l'avenir.