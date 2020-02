Sénégal: "100 000 logements" - La mixité sociale au coeur du pôle Daga-Kholpa (directeur)

L'inclusion et la mixité sociales seront au cœur du pôle urbain de Daga-Kholpa qui doit abriter les 60% des 100.000 logements sociaux prévus par l'Etat, a souligné, mercredi, le directeur de la promotion de l'habitat social, Mounirou Ly.

"L'aspect inclusion sociale est bien pris en compte. On parle de mixité sociale qui est une chose fondamentale pour nous de la promotion de l'habitat", a dit M. Ly qui était l'invité de la rédaction de l'APS.

Géographiquement, le pôle urbain de Daga -Kholpa est situé au carrefour entre l'AIBD, l'usine Kirène, les villes de Diamniadio et Diass, les ports de Ndayanne et de Bargny.Le site de Daga a une ouverture sur la petite côte Dakar-Mbour et se trouve à cheval sur les régions administratives de Dakar et de Thiès et plus précisément sur les communes de Yenne et de Diass.

Sur l'importance de la mixité sociale, Mounirou Ly a estimé que les "gens doivent vivre dans la cohésion sociale". "Il n'est pas question de le mettre à part", a-t-il souligné.Sur chaque assiette foncière, la direction de la promotion de l'habitat exige des promoteurs qu'ils tiennent compte de la mixité sociale, a-t-il dit.Cette inclusion sociale n'aura pas de sens si elle n'est pas intégrée dans une ville cohérente, a relevé Mounirou Ly.