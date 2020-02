Sénégal: Logements sociaux - 60% seront érigés au pôle de Daga-Kholpa (Directeur)

Dakar — Le pôle de Daga-Kholpa, situé dans le département de Rufisque (banlieue de Dakar), va accueillir 60% du programme des 100000 logements sociaux, a annoncé à l'APS, le Directeur de la Promotion de l'Habitat social, Mounirou Ly.

"C'est un pôle intéressant par rapport à l'attractivité territoriale. Les 40% restants seront construits à l'intérieur du pays en relation avec les municipalités", a expliqué M. Ly, invité de la rédaction de l'APS.Selon lui, le site choisi est à cheval sur deux régions administratives, Dakar et Thiès et sur deux communes (Yenne et Diass) mais également sur deux départements (Rufisque et Mbour).

Il est situé au carrefour d'échange entre le nouvel aéroport de Diass, Diamniadio et les ports de Ndayanne et de Bargny avec une ouverture sur la petite côte, a-t-il dit.A Dagakholpa, a-t-il fait savoir,1200 hectares seront aménagés et mis à la disposition des promoteurs publics (Sicap, Sn hlm) comme privé.

"C'est un début, mais cela ne va pas régler tout de suite la question du logement qui est une question dynamique avec l'augmentation de la population mais il faut faire en sorte que les populations puissent compter sur l'Etat", a-t-il insisté.Le Directeur de la Promotion de l'Habitat social a souligné la nécessité de prendre en charge tous les citoyens sénégalais qui ont des activités mais également ceux qui ne sont pas toujours salariés.

C'est pourquoi, a expliqué Mounirou Ly, au niveau de la loi d'orientation sur le secteur, il a été créé le Fonds sur l'habitat social alimenté par la taxe sur le ciment à hauteur de 2000 francs sur la tonne. Déjà le programme dispose de 15 milliards de francs Cfa qui vont servir de garantie pour ces sénégalais du secteur informel qui ont des revenus, a-t-il ajouté.

Il a tenu à préciser que le programme des 100 mille logements n'est pas une commande publique où l'Etat met son argent pour construire des logements. Mais l'Etat s'appuie sur les leviers de la fiscalité, du financement et du foncier pour faciliter l'acquisition des logements, selon lui.En effet, pour le Directeur de la Promotion de l'habitat social, si les populations peinent à accéder au logement cela est dû principalement à l'un de ces trois leviers.

D'où la création de 27 pôles urbains sur tout le territoire national pour régler la question du foncier.Sur la structuration des prix, a-t-il expliqué, le foncier et l'aménagement occupe 23% du prix du logement. Un pourcentage pris en charge par l'Etat, en plus d'allégements ou des exonérations fiscales pour les promoteurs, de sorte d'arriver à 40% du prix du logement.

C'est pourquoi, sur l'assiette foncière octroyée, les promoteurs ont l'obligation de consacrer 50% aux logements sociaux, 15% pour les Sénégalais de la Diaspora et le reste est laissé à leur appréciation, a-t-il fait savoir.Cette "participation" de l'Etat amène les promoteurs à pouvoir "vendre des logements clés en main entre 10 et 12 millions payés entre 15 et 20 ans, sans caution, ni aucun apport personnel, a expliqué M. Ly.

En attente du Conseil présidentiel pour validation des propositions, le programme lancé avec l'ouverture de la plateforme d'inscription en ligne, a largement dépassé la barre des 200 000 en moins d'un mois, selon Ly.Une plateforme qui va servir pour les 100 000 logements mais également de base de données pour faire l'étude de la demande sur le logement au Sénégal.