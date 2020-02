Sénégal: La protection des droits des travailleurs migrants, facteur d'accroissement de la productivité (officiel)

Les mesures visant à protéger les droits des travailleurs migrants peuvent accroître la productivité des entreprises et des industries, a indiqué Christian Assogba, directeur de cabinet du secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères.

Ils contribuent en effet à réduire le temps de travail et les frais médicaux, a-t-il fait valoir à un atelier multi-acteurs sur la protection des droits des travailleurs migrants et de leurs familles, à l'initiative de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) et de l'Organisation internationale du travail (OIT).

"Les mesures destinées à protéger les droits des travailleurs migrants peuvent, si elles sont bien encadrées, accroître la productivité des entreprises et des industries puisqu'elles contribuent à réduire le temps de travail et les frais relatifs aux soins de santé", a-t-il notamment déclaré.

Il ajoute que le fait de renforcer la protection des travailleurs migrants permet d'éviter l'émergence d'une classe de travailleurs précaires.Au niveau international, dit-il, la mise en œuvre du "Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières", est "une aubaine" pour assurer aux travailleurs émigrés un commun traitement à l'échelle de la planète.Il estime que la gestion et la gouvernance des questions migratoires commande "un effort collectif" et "une approche inclusive".

"Nous sommes ainsi interpellés pour militer et/ou œuvrer pour l'application et le renforcement des différentes conventions internationales ainsi que des différents textes législatifs et juridiques nationaux pour le bien-être des travailleurs, particulièrement les travailleurs migrants", a reconnu M. Assogba.Il indique que la protection des droits des travailleurs migrants figure parmi les priorités de l'État du Sénégal.