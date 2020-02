Ile Maurice: Henrietta - Une pépinière pour booster la production agricole

C'est en début d'après-midi aujourd'hui que le Premier Ministre a inauguré une nouvelle pépinière à Henrietta.

Le Mauritius Cooperative Agricultural Federation Ltd (MCAFL) souhaite donner un coup de pouce aux planteurs de légumes et de fruits en cette période de difficulté avec la collaboration du ministère de l'Agro-industrie et du ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes Entreprises et des Coopératives. Cette nouvelle maison de plantules de 120 mètres abritera plus de 108 milles plantes par mois, légumes, fruits et fleurs y compris et les plantules seront livrées aux planteurs uniquement sur commande.

«Le climat ne cesse de changer. La production de légumes et de fruits est en souffrance et nous avons exposé la situation au ministre Sunil Bholah. A son tour, il nous a donné le feu vert pour ce projet de maison de plantules», a souligné le chairman du MCAFL, Nundlall Basant Roi, lors de son discours.

Pravind Jugnauth, quant à lui, s'est exprimé sur la nécessité d'assurer la qualité des produits. «Le secteur de l'agro-industrie est une de mes priorités. Je ne serais pas là éternellement, mais je fais en sorte que le pays se développe davantage», souligne-t-il. Le Premier ministre a également profité de l'occasion pour conscientiser les planteurs. «La prudence est de mise sur la qualité de produit. Il est temps de réduire, voire de cesser de consommer des produits contenant des substances chimiques».