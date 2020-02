Gabon: Aubameyang - Le Gabonais sous-coté ? Lacazette rectifie le tir

Apparemment Pierre-Emerick Aubameyang est sous-coté malgré qu'il soit l'atout offensif numéro un d'Arsenal. S'il a les mêmes statistiques que les autres joueurs de Premier League, l'international gabonais est moins encensé que les autres.

Aubameyang est-il désavantagé par les résultats de son club ? Quelques fois, l'on ne parle que de ses buts. Alors que sur un terrain de football, il est au four et au moulin et tactiquement, il répond aux exigences de Mikel Arteta. C'est ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Lacazette d'avant-match de Ligue Europa.

« Je pense que les gens devraient parler davantage de ce que fait Aubameyang dans le jeu parce qu'il est plus qu'un simple buteur. Il travaille beaucoup en défense et fait de la place pour l'autre attaquant, Eddie (Nketiah) ou moi, et je pense que si nous commençons à gagner des trophées, les gens parleront davantage de ce qu'il fait pour l'équipe », a fait savoir l'international français.

Pierre-Emerick Aubameyang sera de nouveau présent sur la pelouse ce soir (20h GMT) contre l'Olympiakos pour les 16èmes de finale retour de Ligue Europa. A l'aller, victoire (1-0) des Gunners grâce à la réalisation d'Alexandre Lacazette.