Congo-Kinshasa: Beni - Le chaos non conventionnel entrave le développement économique

Plus de 2 000 civils ont été tués à Beni, lors d'attaques de groupes armés au cours des cinq dernières années. Les attaques sont marquées par des enlèvements, des pillages et d'autres violations des droits de l'homme.

Pour aggraver les choses, Beni est également l'épicentre de la deuxième plus grande épidémie d'Ebola jamais enregistrée, derrière l'épidémie en Afrique de l'Ouest de 2014-2016.

Alors, comment la région de Beni qui sort de deux pandémies, parvient-elle au développement économique et pourquoi être optimistes? Les données recueillies au cours des cinq dernières années ont montré qu'il existe de nombreux cas de conflits violents au cours desquels les attaques attribuées aux ADF ont constamment repris, après de brèves périodes de paix relative. Avons-nous suffisamment de connaissances sur les mécanismes efficients et efficaces pour soutenir la population locale dans la promotion d'une croissance durable tout en stabilisant la paix?

Favoriser le développement économique des régions touchées par la guerre est un défi sérieux, à la fois théorique et empirique, mais c'est une nécessité existentielle. «Les entreprises locales devraient être en mesure d'aborder le marché congolais. Car, nous avons un marché intérieur important et en croissance de 80 millions de personnes, cela devrait posséder des opportunités importantes», explique Mardochée de Café Kivu, une start-up de café basée à Beni qui se concentre sur la torréfaction des cafés de spécialité de la région.

Malheureusement, les entreprises locales sont confrontées à des difficultés facilement évitables dans la région, en raison de petits marchés fracturés et isolés. Pour cette raison, nous voulons explorer les opportunités pour le secteur privé à Beni, ainsi que les causes des risques commerciaux, leurs impacts et les stratégies d'atténuation qui peuvent être mises en œuvre pour créer un secteur privé compétitif.

Au cœur de cette histoire, il y a de l'optimisme et de l'espoir quant à la raison pour laquelle nous devons relire le récit de Beni en 2020, et pourquoi les investisseurs, les hommes d'affaires et les décideurs du monde entier devraient y prêter attention.