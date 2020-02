Afrique de l'Est: La RDC et la communauté de l'Afrique de l'Est - Adhérer ou ne pas adhérer

Le grand Winston Churchill a dit un jour: «En temps de guerre, comme dans la vie, il est souvent nécessaire quand un projet chéri a échoué, de prendre la meilleure alternative ouverte, et si c'est le cas, c'est de la folie de ne pas travailler avec tout votre pourrait. » Ainsi, après de nombreuses années à considérer l'idée de manière indécise, il semble que la RDC étudie enfin des options alternatives, le président Félix Tshisekedi ayant officiellement demandé son adhésion à la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE).

En termes simples, cela ressemble à une grande opportunité pour les personnes à Beni, qui est située à environ 50 kilomètres de la frontière ougandaise, ainsi qu'à une occasion pour tous les commerçants de l'est de République démocratique du Congo (RDC). Ce pays le plus connecté d'Afrique de l'Est, partageant des frontières avec cinq membres de la Communauté d'Afrique de l'Est - Soudan du Sud, Ouganda, Rwanda, Burundi et Tanzanie.

En rejoignant et en opérant au sein de la CAE, les commerçants congolais pourraient acquérir une meilleure perspective pour traiter avec le reste de ses partenaires commerciaux régionaux. L'EAC compte aujourd'hui 193 millions de citoyens. L'admission de la RD Congo porterait ce chiffre à 275 millions de personnes, tout en créant finalement un bloc qui relie l'océan Indien à l'océan Atlantique. Ce grand marché pourrait facilement profiter à tous.

Entre insécurité et instabilité politique

Mais avec des poches continues d'insécurité et d'instabilité politique toujours considérées comme une menace constante, un système judiciaire faible, une corruption endémique et un mauvais état des infrastructures nationales, est-il possible pour les commerçants congolais de profiter des avantages d'un tel partenariat régional?

Même les entreprises étrangères à l'intérieur du pays sont souvent obligées de construire leurs propres routes, réseaux électriques et d'assurer la sécurité. La réalité est que la RDC reste l'un des pays les plus pauvres du monde par habitant avec un environnement commercial difficile, ce qui est difficile pour les entreprises congolaises de concurrencer leurs homologues de l'autre côté de la frontière.

La Communauté de l'Afrique de l'Est elle-même est confrontée à de nombreux problèmes. Par exemple, actuellement, le secrétariat de la CAE est troublé par des allégations de parti pris, le parlement régional est confronté à un défi de leadership, et il existe des différences politiques entre le Burundi et le Rwanda, entre le Rwanda et l'Ouganda, et des différences économiques entre le Kenya et la Tanzanie.

Les « nationalistes » face à la menace des « opportunistes »

En outre, il existe actuellement deux principaux groupes de dirigeants qui sapent l'intégration et chacun de ces groupes se trouve au sein de la Communauté d'Afrique de l'Est et en RDC elle-même. Le premier groupe est constitué des nationalistes et le deuxième groupe des opportunistes. Les nationalistes croient fermement à la souveraineté des États-nations tels qu'ils sont actuellement constitués et perçoivent toute intégration régionale comme une menace pour le bien-être de leur peuple.

Ce groupe joue toujours la politique du nationalisme et n'a pas peur d'évoquer des guerres commerciales, politiques et militaires. Les opportunistes ont tendance à être connus comme régionalistes et mondialistes et sont véritablement intéressés par l'intégration au point où ils sont prêts à défaire les frontières coloniales pour créer une plus grande communauté pour tous les citoyens. Malheureusement, les intérêts concurrents et les différences idéologiques de ces deux groupes rendent difficile la recherche de progrès.

Au bout du compte, l'intégration régionale ne dépend que de la bonne volonté de ses dirigeants qui peuvent établir de bonnes lois ou bien gérer et gérer les affaires. Les motifs politiques, la géographie, le manque d'industrialisation et la répartition inégale des richesses sont de réelles préoccupations qui doivent être résolues pour les Congolais afin de bénéficier de toute intégration dans la Communauté de l'Afrique de l'Est. Néanmoins, les économies fragmentées et souvent isolées à travers l'est du Congo plaident de façon convaincante pour ces économies à intégrer régionalement pour obtenir de meilleures efficiences, exploiter les économies d'échelle et créer de nouvelles opportunités de marché.

CAE, adhérer ou ne pas adhérer ?

Dans l'ensemble, la plupart des citoyens plaideraient probablement en faveur de l'intégration régionale si elle peut aider à stabiliser Beni et les régions en difficulté de l'est du Congo et, par conséquent, créer une région plus large, plus prospère et plus pacifique, ce qui à son tour aide tous les membres à s'épanouir.

Cela signifie que les dirigeants devront être plus honnêtes et francs avec les autres et avec leur peuple, les pays devront réévaluer leurs priorités et accepter de recentrer leurs actions sur des choses qui favorisent l'intégration au profit de tous.

Nous l'avons vu récemment lorsque le président Tshisekedi a rencontré le président Museveni en novembre 2019 et s'est engagé à travailler ensemble sur des projets communs qui faciliteront le commerce, y compris la construction de routes entre l'Ouganda et les villes de Goma, Bunia et Beni. Alors peut-être que si des approches alternatives fonctionnaient pour Churchill, cela pourrait aussi fonctionner pour d'autres.