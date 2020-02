Congo-Kinshasa: S'achemine-t-on enfin vers la fin de l'épidémie d'Ebola en RDC?

Une année et demie après la détection, par le ministère congolais de la santé, de la maladie à virus Ebola au Nord-Kivu, les signaux sont enfin au vert et l'espoir est de plus en plus permis.

Alors qu'il y a quelques jours, la situation semblait sombrer dans une partie du Nord-Kivu et de l'Ituri, les assurances se multiplient et on peut vraiment y croire.

Au cours d'un tête-à-tête mercredi 26 février dernier entre le gouverneur du Nord-Kivu et une délégation conduite par le coordonnateur spécial adjoint du bureau du coordonnateur de l'ONU pour la réponse d'urgence à Ebola, c'est enfin une bonne nouvelle qui est tombée. Depuis août 2018, la RDC est à son 7e jour sans enregistrer de nouveau cas.

Les Nations Unies qui espèrent déjà la fin de la maladie dans un futur très proche, ont exprimé leur satisfaction devant l'autorité provinciale et la presse.

« Le sujet principal qu'on a évoqué, c'est la situation épidémiologique dans la région. Ça fait déjà plus d'une semaine qu'aucun cas d'Ebola n'a été enregistré nulle part dans le pays. Et j'ai exprimé mon sentiment qu'on va vers la fin », a annoncé monsieur Addou Amy Dieng.

Cependant, en dépit de ces avancées considérées comme très significatives, la coordination de l'ONU reste tout à fait prudente. Elle cite notamment l'insécurité grandissante dans les parties touchées par l'épidémie, insécurité qui a depuis tous ces mois freiné l'élan des équipes de la riposte à combattre efficacement le virus, avec entre autre autres des attaques ciblées contre le personnel soignant ou encore contre les structures sanitaires. Addou Amy Dieng craint également à cause de ces déplacements massifs des populations vers les zones où la situation semble déjà maîtrisée.

Sans la moindre prudence, estime l'agent onusien, les provinces affectées risquent de connaître le regain d'Ebola. Toutefois, il se veut confiant malgré tout.

« Ça fait peur. On n'aimera pas que des populations se déplacent d'une zone vers une autre. Effectivement, ça a créé la psychose mais jusqu'ici, ça n'a affecté la riposte », dit-il.

Cette nouvelle évolution réjouit les citoyens de 2 principales provinces touchées. Eux qui ont perdu plusieurs dizaines de leurs prochaines et qui demeurent toujours près du danger, espère que pour cette fois, ce sera la bonne. Ils reconnaissent que l'engagement communautaire à mettre fin à ce virus a beaucoup contribué pour stopper la propagation de l'épidémie dans la région.

Il faut rappeler ici que depuis que la riposte contre Ebola a été cédée à docteur Jean-Jacques Muyembe, les choses ont si rapidement évolué. D'ailleurs, lors de ses récentes tournées au Nord-Kivu, le secrétaire technique de la réponse à Ebola a exprimé le vœu de voir l'éradication de l'épidémie être déclarée définitivement au plus tard en avril prochain. Et selon les résultats sur le terrain, tout reste à croire qu'on est sur une bonne voie. Depuis la déclaration, le 1er août 2018, de cette 10ème épidémie d'Ebola à Mangina en territoire de Beni au Nord-Kivu, plus de 2000 personnes ont perdu la vie.