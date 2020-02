Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - DCMP éteint Lupopo à Kinshasa, Renaissance bute sur Dauphin Noir

Net vainqueur de Lupopo à Kinshasa, DCMP reprend la troisième place au classement du championnat national, alors que Renaissance n'a pas pu battre Dauphin Noir à Goma.

L'époque où le FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi était la bête noire du Daring Club Motema Pembe (DCMP). Le mercredi 26 février, au stade des Martyrs de Kinshasa, les Immaculés ont fait mordre la poussière aux Cheminots du Grand Katanga, en match comptant pour la manche retour de la 25e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Récemment transféré au DCMP, l'attaquant Dark Kabangu Kadima a été le principal bourreau des joueurs du coach Papy Kimoto. L'ancien joueur du FC MK a trouvé les chemins des filets dès la deuxième minute de jeu sur une passe de Jimmy Bayindula Nkongo. Mais Platini Mpiana Monzinzi a égalisé à la 11e minute pour Lupopo, portant son bilan personnel à 11 buts, derrière Jackson Muleka du TP Mazembe (12 buts). Mais Dark Kabangu a donné l'avantage aux poulains du coach Isaac Ngata à la 41e minute, avant d'inscrire le troisième but à la 63e minute, signant son premier hatrick (triplé) au championnat national de football. Le quatrième but a été l'œuvre d'Arsène Loko à la 78e minute. Le FC Saint-Eloi Lupopo a littéralement explosé au cours de cette rencontre. Avec ce succès, DCMP reprend la troisième place au classement avec 38 points engrangés, devant V.Club qui en compte 36 et devrait être reçu, le jeudi 27 février à Lubumbashi, par la Jeunesse sportive Groupe Bazano. Lupopo, pour sa part, est neuvième avec 24 points. Mazembe reste leader avec 53 points, devant Maniema Union (40 points).

Dans un autre match disputé le même mercredi au stade de l'Unité de Goma au Nord-Kivu, le club local de Dauphin Noir a été tenu en échec par Renaissance du Congo (Kinshasa) par un but partout. Alima Musenge a marqué pour Dauphin Noir à la 62e minute de jeu. Revenu dans son club après quelques saisons à l'étranger, Roddy Manga, alias Sissoko, a égalisé pour le club orange de Kinshasa à la 69e minute. En fait, Renaissance a buté sur Dauphin Noir, après sa large victoire au terme de la précédente rencontre, sur la même pelouse synthétique du stade de l'Unité de Goma, face à la lanterne rouge du championnat, l'AS Nyuki de Butembo, par quatre buts à un. Le club tuteuré par l'évêque pasteur Pascal Mukuna de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa (ACK) totalise 33 points, occupant la sixième place au classement. Son prochain match, ce sera contre le DCMP, club avec lequel Renaissance partage une histoire.

L'Shi Sport domine Simba à Kolwezi...

Le troisième du mercredi mettait aux prises au stade Manika de Kolwezi dans la province du Lualaba, le club local d'AS Simba au FC Lubumbashi Sport. Et ce sont les Kamikazes de Lubumbashi qui l'ont emporté par deux buts à zéro sur le terrain de leur adversaire du jour, les Lions de Kolwezi. Fils du terroir, Eric Kabwe, attaquant de Lubumbashi Sport a refroidi Simba dès la 5e minute de jeu. Malgré les trois changements opérés par l'entraîneur Kabanga Tostao de Simba en deuxième période, Lubumbashi Sport est resté maître du jeu. Et Cyrille Mutwale a inscrit le but du break dans les temps additionnels de la partie, après avoir mis dans le vent la défense de Simba. Lubumbashi Sport totalise 26 points en 20 matchs livrés.