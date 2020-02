Afrique: Coronavirus - La chloroquine serait un traitement efficace

Le directeur de l'Institut Méditerranée Infection à Marseille, Didier Raoult, a expliqué le 25 février que la chloroquine, un médicament qui existe depuis longtemps et peu cher, utilisé contre le paludisme, a montré des résultats d'efficacité encourageants contre le coronavirus Covid-2019.

« Finalement, c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile et la moins chère à soigner de toutes les infections virales », a déclaré Didier Raoult, lors d'une conférence. Une déclaration sur fond de rires étant donné la tension et l'inquiétude grandissante à mesure que les nombres de cas s'ajoutent et pourtant tout cela pourrait bien faire ses preuves.

Le spécialiste a expliqué que la chloroquine, un médicament antipaludique connu depuis très longtemps, pourrait être efficace pour soigner le coronavirus Covid-2019. « Tout comme cela avait été démontré pour le Srars à l'époque et oublié, regrette-t-il, la chloroquine est active in vitro contre le coronavirus".

Publiée dans la revue scientifique BioScience Trends, l'étude a été menée dans une dizaine d'hôpitaux depuis le début de l'épidémie de Covid-2019. « Les résultats obtenus sur une centaine de patients ont démontré que le phosphate de chloroquine était plus efficace que les autres traitements », expliquent les scientifiques dans l'étude d'origine.

L'antiviral Remdesivir, qui a déjà obtenu trois brevets en Chine pour le traitement du coronavirus, obtient aussi de bons résultats, mais la chloroquine, elle, se démarquerait en montrant de l'efficacité sur plusieurs tableaux : « pour contenir l'évolution de la pneumonie, pour améliorer l'état des poumons, pour que le patient redevienne négatif au virus et pour raccourcir la durée de la maladie ». Autre point positif pour la chloroquine, « elle coûte moins cher et c'est un médicament qui existe depuis longtemps et qui a fait ses preuves, dont on sait qu'il est sûr au niveau de la balance bénéfice/risque », ont ajouté les scientifiques.

"Avec 500mg de chloroquine par jour pendant dix jours, il y a une amélioration spectaculaire, explique Didier Raoult, et c'est recommandé pour tous les cas cliniquement positifs d'infection à un coronavirus chinois." Des résultats que Didier Raoult auraient rapporté au nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a déclaré sur BFMTV :"Il m'a fait part de ses observations et des études qu'il mettait en évidence, que j'ai fait remonter à la direction générale de la santé qui est en train de faire toutes les analyses (...) On sait qu'il y a des études intéressantes en effet sur un impact in vitro mais les études sur le patient restent encore à déterminer."

Rien n'a encore été validé comme officiellement recommandé pour soigner le Covid-2019. Plusieurs vaccins sont également à l'essai, dont un aux Etats-Unis, et dont les essais cliniques débuteront en avril 2020, un en France (Institut Pasteur) devrait être testé en septembre 2020.