Soudan: Le Président allemand arrive à Khartoum

Khartoum, 27 — Le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, accompagné d'une délégation de haut niveau, a arrivé à Khartoum, aujourd'hui (jeudi) lors d'une visite officielle de deux jours au Soudan,

Il a été reçu à l'aéroport de Khartoum par le président du Conseil souverain, le Lt.-Gén. Abdul-Fattah Al-Burhan et un certain nombre de ministres et de fonctionnaires.

Au cours de la visite, le président allemand s'entretiendra avec le président du Conseil de la souveraineté transitionnelle, le Lt.-Gén. Abdul-Fattah Al-Burhan et le Premier ministre Dr. Abdallah Hamdouk et cette visite discutera également de l'avancement des relations entre les deux pays et des moyens de les développer au cours de la période à venir.

Le président allemand et sa délégation effectueront des visites sur le terrain pour un certain nombre de projets infrastructurels et économiques, dont le secteur de l'énergie électrique.

SUNA a noté que la visite du président allemand au Soudan est considérée comme une grande ouverture dans les relations entre le Soudan et l'Allemagne, et le point culminant de l'engagement allemand avec le Soudan dans la période qu'a suivi la glorieuse révolution de décembre.