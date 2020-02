Soudan: Relations soudano-allemandes

Dans le cadre de la préparation de ce dossier, l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) a rencontré un certain nombre d'experts politiques et économiques:

Le chef du Département des sciences politiques de l'Université de Khartoum, le Dr Al-Jilie Mohamed Ahmed Ibrahim, estime que la visite du président allemand au Soudan est une étape majeure dans l'ouverture du Soudan au monde extérieur et contribuera également à faire face aux conditions économiques.

Il a souligné que le Soudan bénéficiera grandement de cette visite, car l'Allemagne a un rôle pivot et important en plus de sa position de leader dans l'Union européenne.

Il a déclaré que le Soudan attend avec impatience de cette visite, d'améliorer les opportunités de coopération économique, politique et de développement et de contribuer à mettre fin à l'isolement international du Soudan.

Il a déclaré qu'une superpuissance comme l'Allemagne rétablirait la confiance des institutions économiques et internationales dans leurs relations avec le Soudan, en particulier dans les projets de développement et leur financement.

L'ancien ambassadeur du Soudan en Allemagne a décrit les relations soudano-allemandes comme distinguées et développées, soulignant le grand rôle que l'Allemagne a fourni au Soudan dans les domaines du développement et de l'économie en plus de sa précieuse contribution à la stabilité du Soudan, en plus de préparer une carte géologique.

Il a indiqué que la résolution du Parlement allemand levant l'interdiction de développement sur le Soudan est une excellente occasion pour le Soudan de recevoir une aide au développement, qui soutiendrait le pays dans divers domaines, car cela prouve que l'Allemagne souhaite renforcer ses relations avec le Soudan.

Il a appelé à présenter des projets prêts au côté allemand dans les projets ferroviaires et énergétiques, saluant la renaissance du développement en cours en Allemagne.

- Le professeur Hanadi Ibrahim Al-Desoughi de la Faculté d'agriculture de l'Université de Khartoum, a appelé à profiter de la visite historique du président allemand Frank-Walter Steinmeier au Soudan et à créer des partenariats économiques, de développement et éducatifs entre les deux pays, soulignant le rôle de pionnier de l'Allemagne dans tous les domaines.

Elle a souligné que la visite constituait une nouvelle étape et une ouverture du Soudan à la communauté internationale, notant que le Soudan devrait présenter des projets de développement dans les domaines de la technologie, soutenir les universités, les bibliothèques électroniques, la formation et la création de relations de coopération avec les universités allemandes en les domaines technique et culturel.

- Le chercheur universitaire, le Dr Jehan Al-Naim Moussa, a déclaré que l'Allemagne est l'un des principaux pays du monde et jouit d'une grande présence internationale et régionale.

Elle a évoqué la coopération antérieure entre l'Allemagne et le Soudan, d'autant plus que l'Allemagne avait un rôle majeur à jouer pour soutenir le Soudan sur les plans politique et technique.

Elle a noté que les jeunes soudanais recherchent le soutien de l'Allemagne pour les universités soudanaises et le transfert de technologie allemande au Soudan ainsi que les étudiants soudanais en Allemagne, étant donné qu'ils constituent l'avenir du Soudan.

