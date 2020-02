Sénégal: Aprés l'invité lancée à l'église par Barthelemy Dias pour la libération de guy Marius Sagna - Babacar Diop sollicite l'intervention du cardinal Sarr

Le Secrétaire général des Forces démocratiques du Sénégal (Fds), Dr Babacar Diop, en compagnie d'une délégation, a rendu visite au Cardinal Théodore Adrien Sarr, ce mardi 25 février, pour solliciter des prières, mais aussi pour demander son implication pour la libération de Guy Marius Sagna.

Dans le communiqué rendu public hier, mercredi 26 février, les Fds disent avoir obtenu les assurances du Cardinal pour, non seulement des prières, mais aussi pour des actions discrètes allant dans le sens d'obtenir la libération du coordonnateur du mouvement "Aar Li Nu Bokk".

Décidemment, pour la libération de l'activiste, Guy Marius Sagna, en prison pour avoir manifesté et s'être agrippé sur les grilles du palais de la République, ses compagnons d'arme semblent être prêts à tout.

Contrairement à la démarche entreprise par le maire de Mermoz Sacré Cœur, pour solliciter l'intervention de l'Eglise pour la libération d'un fidèle, notamment une sortie dans médias, son camarade des Forces démocratiques du Sénégal (Fds), Babacar Diop s'est déplacé à l'Evêché pour rencontrer le Cardinal Sarr.

Dans un communiqué rendu public hier, mercredi 26 février, les Fds informent que le Dr Babacar Diop, accompagné d'une délégation, a rencontré le Cardinal Théodore Adrien Sarr, le mardi 25 février dernier.

Dans la note, Dr Diop et ses camarades expliquent que les raisons de cette visite de «courtoisie» sont pour solliciter «auprès de son Eminence des prières pour le Sénégal et l'ambition que lui et ses camarades nourrissent pour le pays». Mais pas que. En fait, selon toujours la note, la délégation a aussi demandé «auprès de son Eminence des prières et une implication active pour la libération de Guy Marius Sagna. Ce qui ne serait qu'un acte de justice et de paix pour notre pays». Des sollicitations qui ne semblent pas tomber dans l'oreille d'un sourd, dans la mesure où le Cardinal a répondu favorablement aux demandes de ses visiteurs du jour. Ou du moins, dans le communiqué, il est noté que «Son Eminence Théodore Adrien Cardinal Sarr nous a assuré de ses prières et de son action discrète pour la libération de Guy Marius Sagna».

Auparavant, renseigne toujours la source, le Cardinal Sarr s'est prononcée sur ledit cas Guy Marius Sagna, coordonnateur de "Aar li nu Bokk", et a donné aussi son ressenti. Dans le communiqué, il est indiqué que «son Eminence a exprimé sa vive préoccupation face au drame qui frappe Guy Marius Sagna. Il est très inquiet et suit la question au jour le jour. Il considère que le maintien en détention de Guy Marius Sagna, après avoir libéré ses autres codétenus est incompréhensible et peut jeter la confusion dans la tête de certains citoyens. Une situation flagrante d'injustice peut produire des conséquences fâcheuses». Cela, tout en encourageant «les mouvements qui luttent pour la libération de Guy Marius Sagna et salue le peuple sénégalais qui s'est largement offusqué de cet emprisonnement qui constitue à ses yeux un scandale», lit-on sur la note.