Ile Maurice: Le gouvernement résolu à assurer l'intégrité du système financier à Maurice

communiqué de presse

Maurice s'est engagé pleinement à se mettre en conformité avec les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) afin d'assurer la solidité et l'intégrité du système financier local et de préserver la réputation du pays.

Cette assurance a été donnée par le ministre des Services financiers et de la Bonne Gouvernance, M. Mahen Kumar Seeruttun, lors d'une conférence de presse hier au siège de son ministère à Ebène.

La conférence de presse fait suite au placement de Maurice sur la liste de juridiction sous surveillance accrue la semaine dernière par GAFI. Cette institution est un organisme intergouvernemental qui élabore des recommandations reconnues comme étant la norme internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massives.

Au cours de la conférence de presse, le ministre a fait l'historique du placement de Maurice sur cette liste. Il a ainsi rappelé que suite au Rapport d'évaluation mutuelle de l'Île Maurice élaboré par le Groupe Anti-blanchiment en Afrique Orientale et Australe en 2018, certaines lacunes ont été relevées : Maurice n'était conforme qu'à 14 recommandations contre 40, et fut donc placé était sous une période d'observation d'une année.

Conséquemment, selon le ministre, le gouvernement et tous les acteurs du secteur ont constitué des groupes de travail et travaillé sur des mesures pour pallier à ces lacunes, dont la présentation et l'adoption de lois et de réglementations, ainsi que l'amendement de certains règlements. Ce travail a eu des résultats remarquables car Maurice a réalisé des progrès significatifs et durables. Le pays est désormais conforme à 35 recommandations contre 14 en 2017.

Toutefois, des efforts sont encore nécessaires en vue d'être en pleine conformité avec GAFI et de sortir Maurice de la liste de pays faisant l'objet d'une surveillance accrue. Ainsi, le ministre a affirmé que Maurice s'est engagé à remédier rapidement aux carences stratégiques identifiées dans les délais fixés, c'est-à-dire d'ici septembre 2021, à travers la mise en œuvre d'un plan d'action convenu. Dans cette optique, des règlementations sont à prévoir en ce qui concerne les secteurs financiers, les entreprises et professions non financières désignées, les organisations à but non-lucratif, entre autres.

Le ministre a souligné que les autorités indiennes ont émis un communiqué expliquant que le placement de Maurice sur cette liste ne remet pas en question les activités entre les deux pays. Il a aussi fait un appel aux différents groupes médiatiques du pays pour vérifier leurs informations avant toute publication, et de baser leur compte-rendu sur des faits.

« Le secteur financier est un des principaux moteurs de l'économie à Maurice, pourvoyeurs d'emploi et contribuant au Produit intérieur brut. Il nous faut tous travailler ensemble pour que l'industrie ne soit pas attaquée de manière injuste et infondée, » a-t-il dit. Une ligne de communication a été établie au ministère pour donner des éclaircissements et les informations requises.