Angola: La Sonangol veut atteindre 10% de la production nationale

Luanda — La Sonangol entend d'ici 2027 être une entreprise de référence sur le continent africain et détenir 10% de la production nationale, passant des actuels 27 000 à 120 000 barils / jour, a affirmé son président du Conseil d'Administration, Sebastião Martins.

Actuellement, la compagnie pétrolière nationale a une part de production de 2% de la production totale du pays, estimée à 1,4 million de barils / jour, mais la nouvelle direction a l'intention, sur la base du Plan stratégique d'exploration et de production 2020-2027, de changer le cadre.

Pour atteindre cet objectif, la Sonangol a dans son portefeuille la création de la SonaDrill, une joint-venture pour les opérations de forage, avec 50% des intérêts détenus par la Sonangol et 50% par la Seadrill.

Le plan prévoit également l'entrée en service du navire de forage Sonangol Libongos pour le bloc 15/06, ainsi que la passation de contrat du navire de forage Sonangol Quenguela, ainsi que le transfert de la fonction d'opérateur du bloc 5/06 à la Sonangol P&P.

Les découvertes de pétrole du bloc 15/06 (SNL 36,8%), les perspectives d'Agogo, Ndungu et Agidibo contribueront également à l'augmentation de la production de la Sonangol, avec un potentiel total estimé à 1,3 milliard de barils, ainsi que la signature de mémorandums avec le concessionnaire, Chevron et d'autres sociétés pour l'étude et l'évaluation technique conjointe des blocs 33 et 34, en vue de relancer l'activité d'exploration, au sud du fleuve Congo.

Il a également énuméré la négociation d'accords d'opérations conjointes avec l'ESSO, pour l'exploration des blocs 30, 44 et 45, dans le bassin de Namibe et les contrats de services de risques signés avec l'ENI, pour les blocs 1/14 et Cabinda Centro.

L'entrée en production de Kaombo Sul (Bloc 32 - SNL 30%), d'une capacité de production de 115 mille barils / jour et l'intégration dans le groupe des sous-traitants du Bloc 15, avec 10% des participations, peuvent également contribuer afin que l'entreprise atteigne les objectifs contenus dans le plan.

Des négociations pour entrer dans les blocs 17 (5%) et 18 (16,28%) sont également en cours, renforçant la position du plus grand investisseur du secteur, avec une présence dans tous les blocs actifs.

Dans le même esprit, la société a conclu un accord avec la TOTAL pour le développement des blocs 9/21 et 11/20, qui a acquis respectivement 80% et 50% des participations détenues dans les concessions citées et a convenu d'une opération conjointe après 3 ans de production.