Angola: Luanda accueille la deuxième édition "Angola Oil & Gas"

Luanda — La deuxième édition de la Conférence et exposition Angola Oil et Gas/2020 (AOG), est un événement africain qui se tiendra le 16 et 17 juin prochain, à Luanda, pour la promotion de nouveaux investissements.

La première édition de cette exposition (AOG) a eu lieu en juin 2019 et avait regroupé plus 1.700 délégués, 67 orateurs et près de 50 exposants.

Cette initiative, qui résulte d'un partenariat entre le ministère des ressources minérales et du Pétrole, ainsi qu'Africa Oil et Power, vise à promouvoir et à attirer des investissements étrangers directs dans le pays.

Cette activité a comme thème : " Une nouvelle ère de croissance et prospérité en Angola".

Angola Oil et Gas est le lieu propice pour la présentation de projets de pétrole et gaz, y compris d'activité d'exploration en cours des entreprises opérant dans le plus grand producteur pétrolier de l'Afrique subsaharienne, avec 1,4 millions de barils/jour.

C'est aussi une plate-forme qui permettra au Gouvernement d'offrir de nouvelles opportunités à la société pétrolière en Angola, mais aussi l'octroi de licences de nouveaux blocs pétroliers pour l'exploration et l'investissement dans tous domaines de la chaîne pétrolière.