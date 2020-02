Algérie: Le soutien de l'Algérie au droit à l'autodétermination du peuple Sahraoui salué à Bechar

Bechar — Des responsables et des étudiants Sahraouis ont salué jeudi à Bechar le soutien de l'Algérie au droit à l'autodétermination du peuple Sahraoui, lors de la célébration du 44ème anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD).

"L'Algérie et son peuple méritent la reconnaissance de leurs frères sahraouis pour le soutien indéfectible qu'ils apportent à la juste cause du peuple Sahraoui et à son droit à l'autodétermination", a estimé M. Ahmed Tou, représentant de la RASD, à l'occasion de cette célébration qui s'est déroulée à l'université "Tahri Mohamed".

Il a souligné dans son intervention devant une assemblée d'étudiants Sahraouis et Algériens, que "l'engagement de l'Algérie pour le droit a l'autodétermination de notre peuple et son indépendance, conformément à la légalité internationale qui classe la question du Sahara occidental dans son cadre légal en tant que question de décolonisation, est une preuve de l'attachement de ce pays et son peuple à la juste cause des peuples".

De son côté, Dr.Saïd Maamouri, recteur de l'universite "Tahri Mohamed", a relevé dans une intervention à l'occasion de la célébration de ce 44ème anniversaire de la proclamation de la RASD que "notre pays, qui soutien le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, contribue dans le cadre de l'ONU et l'union africaine à défendre cette démarche politique qui s'inscrit en droite ligne du droit international".

Anniversaire de la proclamation de la RASD: élan de soutien au droit à l'autodétermination

Des responsables de la ligue sahraouie des étudiants, présents à cette célébration à laquelle ont pris part des étudiants et étudiantes sahraouis des universités d'Oran, M'sila, El-Bayadh et Tindouf, ont eux aussi salué la position inébranlable de l'Algérie pour l'autodétermination du peuple sahraoui.

Des expositions mettant en relief les luttes politique et militaire du peuple sahraoui ainsi que sur les différentes facettes de son patrimoine culturel, ont été organisées à cette occasion pour permettre au public de s'imprégner des réalités de ce peuple en lutte pour son autodétermination.