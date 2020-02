Centrafrique: Le Conseil de sécurité condamne les violences perpétrées par des groupes armés

Le Conseil de sécurité de l'ONU a fermement condamné jeudi les violations de l'accord de paix et les violences perpétrées par des groupes armés en République centrafricaine (RCA), en particulier dans le nord et l'est du pays.

Dans une déclaration à la presse publiée par la Présidence du Conseil, les quinze membres ont exigé des groupes armés qu'ils cessent « toutes les formes d'hostilités, d'incitation à la haine et à la violence ethniques et religieuses, et de violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme ». Ils ont rappelé à cet égard la possibilité d'appliquer des sanctions aux signataires de l'accord de paix qui ne respectent pas cet accord.

Le Conseil de sécurité s'est en outre déclaré gravement préoccupé par la poursuite des attaques contre la Mission des Nations Unies en RCA (MINUSCA) et a rappelé que les attaques visant des Casques bleus pouvaient constituer des crimes de guerre. Il a aussi dénoncé une récente campagne médiatique anti-MINUSCA « diffusant des informations fausses et inacceptables sur la Mission et son personnel ainsi que des incitations à la haine ».

La semaine dernière, le Conseil de sécurité avait entendu un exposé de la situation en RCA par l'envoyé de l'ONU dans ce pays, Mankeur Ndiaye. Celui-ci avait déploré la reprise des combats, tout en se félicitant des avancées obtenues grâce à l'accord de paix du 6 février 2019.

Jeudi, les membres du Conseil se sont également félicités des progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA, un an après sa signature à Bangui. Ils ont salué les efforts du Président centrafricain Faustin-Archange Touadéra et de son gouvernement pour honorer leurs engagements ainsi que l'appui fourni par les garants et les facilitateurs de l'accord de paix, notamment l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et les Nations Unies.

Le Conseil de sécurité s'est toutefois déclaré préoccupé par les retards dans la mise en œuvre de certaines dispositions clés de l'accord de paix et a exhorté toutes les parties signataires à respecter pleinement leurs engagements. Il a également exhorté les parties non-signataires et toutes les parties prenantes politiques et de la société civile à soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix.

Les membres du Conseil de sécurité ont salué les efforts des autorités centrafricaines pour étendre l'autorité de l'État à travers le pays et pour faire avancer la réforme du secteur de la sécurité.

Ils ont réaffirmé la nécessité urgente que les responsables de violations du droit international humanitaire et de violations des droits de l'homme rendent des comptes. Ils se sont félicités du début des enquêtes du Tribunal pénal spécial. Ils ont également appelé les autorités centrafricaines à opérationnaliser rapidement la Commission Vérité, justice, réparation et réconciliation.

Les membres du Conseil de sécurité ont exhorté les autorités centrafricaines et toutes les parties prenantes nationales à assurer la préparation d'élections présidentielle, législatives et locales inclusives, libres, justes, transparentes, et crédibles en 2020 et 2021.