Soudan: Président Allemand - Nous soutenons le Changement au Soudan

Khartoum — 2020 (SUNA)- Le Président de la République Fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, a affirmé le soutien de son pays au Processus de Changement Politique au Soudan.

Le Président Allemand a expliqué après la Session Conjointe de Discussions qu'il a eues aujourd'hui avec le Président du Conseil Souverain de Transition, le Lt-Gén. Abdul-Fatah Al-Burhan, au Palais Républicain de Khartoum, que le Parlement Allemand a voté en Février pour lever l'Embargo Economique sur le Soudan afin de développer les Relations entre les deux pays.

Il a souligné que les Récentes Visites des Ministres Allemands des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement au Soudan étaient venues confirmer la Volonté de l'Allemagne à soutenir le Soudan, en particulier dans le domaine de la Formation Professionnelle et Technique, ajoutant que l'Allemagne avait de Bonnes Expériences dans ce domaine dont le Soudan pouvait bénéficier.

Le Président Allemand a ajouté que des Ressources Financières étaient Disponibles pour soutenir ce Projet, déclarant: " Nous rechercherons d'autres domaines de Coopération entre l'Allemagne et le Soudan, et nous soutenons le Processus de Changement Politique et nous savons qu'il y a des Difficultés sur cette Voie. "

Le Président Allemand a exprimé son Espoir que les Changements intervenus au Soudan Réussiront, appelant le Monde à se tenir aux Côtés du Soudan.

Il a déclaré avoir affirmé au Président du Conseil Souverain de Transition que la Justice devait être rendue et que ceux qui avaient causé des Problèmes Economiques et Politiques dans ce pays et l'avaient isolé du Monde devaient être Responsables.