Congo-Brazzaville: Ligue de football du Kouilou - Gaëtan Victor Oborabassi prend les commandes

Le douzième président de la Ligue a été élu, le 25 février, au Complexe sportif de Pointe-Noire lors de l'assemblée générale élective organisée par la Fédération congolaise de la discipline. Après son éléction, Gaëtan Victor Oborabassi a lancé une invite à tous les anciens dirigeants et joueurs de se mettre ensemble pour redynamiser le football au Kouilou et à Pointe-Noire.

Ancien capitaine de l'AS Police, Gaëtan Victor Oborabassi vient de franchir un cap en succèdant à Jean Ferdinand Mampassi qui a présidé aux destinées de la Ligue interdépartementale de football du Kouilou et Pointe-Noire durant huit ans, soit deux mandats successifs. Elu avec 100% de voix, il a été l'unique candidat au poste de président. Le nouveau président de la Ligue a remercié après son élection les autorités locales et la fédération pour la bonne tenue de l'assemblée générale ainsi que les représentants des clubs qui lui ont fait confiance. Il a appelé les uns et les autres de se mettre ensemble pour redynamiser le football dans le Kouilou et à Pointe-Noire. « J'en appelle à la tolérance et à la cohésion de tous les footballeurs du Kouilou et de Pointe-Noire», a-t-il lancé.

En effet, très reconnaissant du travail réalisé par l'équipe sortante, le nouveau locateur de la Ligue a félicité le président sortant et son équipe qui ont œuvré pour la pérennisation du football dans le département. C'est pourquoi il a retenu dans son nouveau bureau trois des principaux collaborateurs du président sortant dont la candidature a été disqualifiée.

Gaëtan Victor Obarabassi a indiqué que son mandat qui démarre maintenant s'inscrit sous le signe du retour aux fondamentaux, avec un nouveau style managérial, pour un football plus performant dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou. « Le poste de président que j'assume désormais consiste à prévoir, organiser orienter, concilier, juger, contrôler, évaluer, donner l'exemple et être le symbole. Je me forcerai à être disponible tout en maintenant en éveil mon équipe. Oui, tous les amoureux du football congolais en général et en particulier ceux des sept districts du Kouilou, de la communauté urbaine de Tchiamba-Nzassi, ainsi que ceux des six arrondissements de Pointe-Noire attendent les performances », a-t-il souligné.

En sus, le nouveau président a consacré Jean-Pierre Mabiala, deuxième vice-président du bureau sortant comme membre d'honneur de sa Ligue pour avoir occupé des fonctions stratégiques de secrétaire générale de la Ligue, premier vice-président et deuxième vice pendant 30 ans. Et en vertu de son statut de président, son deuxième acte administratif portera le n°002 après celui du procès-verbal sur le diplôme d'honneur qui lui sera décerné.

Prenant la parole, le président de la commission électorale de la Fédération, Potard Mohoussa Didier, très satisfait de l'aboutissement des travaux de l'assemblée générale élective, a indiqué que la passation de service entre le président sortant et l'entrant devrait se faire les quatre jours qui suivent, donc d'ici le 1er mars. De son côté, le directeur des Sports et de l'Education physique, Joseph Biangou-Ndinga, a félicité le bureau élu et lui a demandé de se mettre au travail parce que le football a besoin des résultats.

Clôturant les travaux, le troisième vice-président de la Fécofoot, Jean Fouani a, au nom du président de la fédération, exprimé le vœu de la fédération de voir le football rouler véritablement dans les deux départements pour que cette Ligue réponde sa dénomination de la Ligue interdépartementale. «Le football doit être pratiqué dans les districts du kouilou et dans les quartiers pour drainer encore du monde au stade comme Pigeon vert, Kotoko, La Mancha et d'autres équipes drainaient du monde à l'époque. Tous les enfants qui veulent jouer au ballon doivent trouver de l'espace ».

Gaëtan Victor Oborabassi est le douzième président de cette Ligue après le Français Février, Quenum, Fylla, Dr Koutana, Mbongo Claude (feu), Kambou, Magloire Mabounda, Jean Fouani, Missié, Célestin Apélé, Jean Ferdinand Mampassi. Il sera accompagné dans cette mission par Ajax Mbemba, 1er vice-président, Edvin Mbitsi, 2e vice-président, Florence Mbouma, présidente de la commission football dames, Viclair Kouvou, président de commission des arbitres. Jean Claude Batchi, président de la commission dévéloppement football et Miaka Lemont, médecin. Membres: Tchimbakala Loamba Gervais et Taty Guillaume