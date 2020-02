Soudan: L'Allemagne promet d'éliminer les obstacles à la coopération avec le Soudan

Khartoum — L'Allemagne a affirmé son engagement à travailler avec le groupe des Amis du Soudan pour lever les obstacles à la coopération avec les institutions financières internationales et retirer le Soudan des listes qui empêchent les entreprises allemandes de coopérer avec lui.

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier, qui est en visite au Soudan actuelle a appelé, lors d'une conférence de presse conjointe ce jeudi à Khartoum avec le Premier ministre Dr Abdullah Hamdok, la communauté internationale à permettre au Soudan d'accéder aux institutions financières internationales.

Il a déclaré que les responsables qui sont actuellement responsables de la gestion du pays ne sont pas responsables des problèmes du régime précédent et cela doit être surmonté et que le peuple soudanais et son gouvernement ne portent pas ces problèmes.

Il a ajouté qu'il existe une opportunité historique pour le Soudan et qu'ils sont souci de faire succès cette opportunité pour atteindre une vie meilleure et une prospérité pour le peuple soudanais.

Le président allemand a révélé la possibilité pour les entreprises allemandes de reprendre leurs activités d'investissement au Soudan et que son pays était prêt à mettre en œuvre l'accord entre le ministère allemand de la Coopération au développement et le Soudan pour fournir 80 millions d'euros pour soutenir la formation professionnelle et offrir des perspectives et des opportunités

Il a déclaré qu'ils doivent agir rapidement pour garantir l'accès du Soudan aux institutions financières internationales et ouvrir la voie aux prêts.