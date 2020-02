Tunisie: Sûreté nationale algérienne - Journée d'information et de formation

Alger — La Direction générale de la Sûreté nationale algérienne (DGSN) a organisé jeudi au Centre de formation technique continue à Alger, la 2e édition de la Journée d'information et de formation sur l'expertise médicale dans la Sûreté nationale, au profit des médecins chargés ducontrôle médical.

Selon un communiqué de la DGSN, la Journée de formation a vu la présence de plus de 100 médecins, experts, cadres de la SN, ainsi que de représentants de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) rapporte l'agence de presse APS.

La même source précise que cette Journée d'information et de formation, dont le lancement a été supervisé à la Direction de l'Administration générale à Hydra, par le contrôleur de police, Bouhamed Boubekeur, Directeur de la santé, de l'action sociale et des sports, le contrôleur de police, a porté sur plusieurs axes, dont " l'évaluation du bilan des activités des comité médicaux régionaux de la Sûreté nationale et l'apport de l'appui humain, matériel et logistique pour l'exercice des missions dans de meilleures conditions".

Les experts participant à cette édition ont passé en revue, lors de leurs interventions, "les différentes mesures nouvelles et modernes dans le domaine du contrôle médical, y compris l'actualisation des connaissances et la consolidation du partenariat entre la DGSN et la CNAS, à travers la formation continue au profit des médecins-consultants et des contrôleurs relevant de la sûreté nationale au service des personnels de la SN", conclut le communiqué.