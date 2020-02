Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Trois jeunes congolais rêvent d'une plateforme de réseautage à l'international

Patrick Gabio, Esther Morapenda et Prince Bandouna viennent de créer Whady, une startup spécialisée dans les relations publiques et le réseautage. Ils ont choisi de miser sur les relations humaines, publiques et privées.

Le groupe met en relation des professionnels et intéressés, qui veulent développer leurs réseaux, carrières professionnelles et créer de nouveaux partenariats. « Nous ne voulons pas d'un réseautage en marge d'un évènement quelconque mais des rencontres qui lui sont dédiées », explique Patrick Gabio.

« Vous savez pour entrer à Harvard, il ne suffit pas seulement d'être intelligent et d'avoir un bon dossier. Il faut aussi avoir un bon réseau. Il est donc impératif de bâtir un réseau de confiance lorsqu'on veut faire de grandes choses. C'est dans cette optique que le groupe Whady veut recadrer et professionnaliser le secteur des relations publiques et du réseautage au Congo, afin de lui donner une résonnance internationale », a-t-il poursuivi.La startup se donne les moyens de son ambition à travers des masters class, conférences, ateliers et bien d'autres moyens, pour bâtir un grand réseau d'échanges entre les professionnels et amateurs de divers secteurs.

Une première rencontre axée sur l'optimisation et la valorisation du carnet d'adresse

De la théorique à la pratique, le groupe Wadhy a organisé, le 22 février dernier un master class sur le thème : « Pourquoi et comment optimiser son carnet d'adresse pour en faire un atout ».La séance a fourni aux participants des mécanismes et idées nécessaires pour construire un bon carnet d'adresse.

Pourquoi resauter? qu'attendre d'un réseautage? comment garder son professionnalisme lorsqu'on est en réseautage?... , ces points ont été abordées par un panel d'intervenants spécialisés dans la communication, l'éducation, les nouvelles technologies, l'entrepreneuriat, etc. « Nous voulons que les gens apprennent à briser la glace, aller vers de nouvelles personnes, faire des rencontres inédites qui pourront être profitables pour leurs carrières, car aujourd'hui, le carnet d'adresse est une porte qui donne accès à plusieurs opportunités », déclare Esther Morapenda. Étant un groupe d'intérêts sociaux entrepreneuriaux et économiques, Wadhy veut être une plateforme incontournable de réseautage pour des ressortissants congolais et étrangers à travers le Congo.