Sénégal: La SAED décroche un financement de 40 milliards de francs pour son programme de transition écologique

La Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) a finalisé avec l'Agence française de développement (AFD) un programme économique et de transition écologique de 40 milliards de francs CFA, a révélé jeudi à l'APS l'adjoint de son directeur général, Amadou Thiam.

"L'AFD a accepté de financer un programme de la SAED. C'est la première fois que l'AFD accepte de financer un programme.

Elle se limitait jusque-là à ne financer que des projets. Elle a accepté de le faire ce programme à hauteur de 40 milliards FCFA pour le développement économique et la transition écologique", a expliqué M. Thiam.

Il s'exprimait en marge du Salon international de l'agriculture (SIA) au Parc des expositions à la Porte de Versailles où sa structure reçoit beaucoup de partenaires nationaux et internationaux.

"Nous avons démarré les études de faisabilité de ce programme qui entrera dans sa première phase en 2021. Ce programme est centré sur les collectivités territoriales. Notre angle d'attaque pour atteindre la cible reste la commune", a poursuivi le directeur général adjoint de la SAED.

Outre l'AFD, la SAED est en discussion avec d'autres partenaires pour "pouvoir décrocher des conventions de partenariats et de financement conformes à notre lettre de missions et notre champs d'intervention", a-t-il fait savoir.

"La SAED a mis en œuvre beaucoup de projets pour expérimenter des démarches et stratégies. Nous en avons eu beaucoup de résultats.

Nous allons capitaliser les acquis pour améliorer l'évolution institutionnelle de la SAED, revoir la stratégie d'accompagnement des acteurs et nous focaliser sur le développement économique territorial à travers les communes", a insisté le responsable de la mission de la SAED au SIA 2020.

Le Salon international de l'agriculture de Paris, ouvert le 22 février, se veut "la plus grande ferme de France".

L'édition 2020, prévue pour se dérouler jusqu'au 1er mars, est axée sur quatre thèmes majeurs que sont l'élevage et ses filières, les produits des régions de France, d'Outre-mer et du monde, les cultures et filières végétales, jardin et potager, ainsi que les services et métiers de l'agriculture.

"L'agriculture vous tend les bras", est le thème général du SIA 2020. Cette manifestation réunit chaque année des éleveurs, producteurs, représentants d'organisations du secteur et de syndicats professionnels, de ministères et organismes publics ou encore d'instituts de recherche.

Ces différentes composantes viennent toutes présenter des facettes du secteur agricole et agroalimentaire, ses évolutions et perspectives, selon les organisateurs.