Algérie: Le pays est prêt à faire face au Covid-19

Alger — L'Algérie est prête à faire face au nouveau coronavirus (Covid-19) par le dispositif global de prévention mis en place, même si des efforts restent à faire au cas d'apparition d'épidémie dans le pays, a indiqué jeudi à Alger, le Professeur Mohammed Belhocine, consultantinternational de Santé publique.

"L'Algérie est prête (pour faire face au nouveau coronavirus,ndlr) car il est possible de gérer quelques cas, mais il y a encore des efforts à faire si ça devient une épidémie beaucoup plus importante", a déclaré le Pr. Belhocine à la presse en marge d'une conférence-débat sur le thème "La santé publique et développement en Algérie" qu'il a animée à l'Institut national d'études de stratégie globale (INESG).

Il a expliqué que l'apparition d'une épidémie a des "implications sur la vie des familles, sur les rassemblements de populations et même sur la sécurité et l'économie", ce qui nécessitera, a-t-il souligné, "une coordination à un niveau supra ministériel car il s'agira là de la responsabilité de beaucoup d'autres secteurs et pas seulement celle du ministère de la Santé".

Par ailleurs, le Pr Belhocine a estimé lors de la conférence que "l'Algérie a fait des progrès colossaux et remarquables, depuis l'indépendance, en matière de développement humain".

Il a cité, dans le même contexte, le domaine de l'éducation, en précisant que "la scolarisation en Algérie est presque à 100%".