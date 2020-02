Ile Maurice: Politique et plan stratégique industriels 2020 - 2025 en préparation

communiqué de presse

Une nouvelle politique industrielle et la stratégie qui l'accompagne ont été l'objet d'un atelier consultatif organisé hier à l'Intercontinental Mauritius Resort à Balaclava par le ministère du Développement industriel, des PME et des Coopératives avec l'appui de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

L'objectif de cette initiative est de projeter le secteur manufacturier sur la voie d'une croissance plus élevée, à travers des activités à forte valeur ajoutée, à forte intensité de connaissances, axées sur l'innovation, influencées par la mode, et reposant sur la technologie.

Les acteurs de l'industrie manufacturière ont ainsi pu faire connaître leurs attentes et propositions visant à insuffler plus de dynamisme dans ce secteur pour la période 2020 à 2025. L'atelier était animé par le professeur Justin Barnes, un consultant international.

Lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier, la chef de cabinet au ministère du Développement industriel, des PME et des Coopératives, Mme Fatwma Abdool Raman-Ahmed, a annoncé que la Politique et le plan stratégique industriels 2020 - 2025 seront prêt d'ici juin 2020. Elle a rappelé que le secteur manufacturier contribue environ 13% au produit intérieur brut de Maurice et emploie quelque 97 000 personnes. Elle a ajouté que la formulation d'une politique industrielle et d'un plan stratégique est nécessaire pour passer à la prochaine étape du développement industriel.