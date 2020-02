Cote d'Ivoire: 2ème meilleure commune la plus propre - Le maire de Sakassou reçoit son prix

Les communes de Sakassou et de Tafiré, classées respectivement 2è et 3è lors du Prix national d'excellence 2019 de la Commune la plus propre ont reçu chacune, le jeudi 27 février 2020, un chèque et un trophée des mains de Madame Anne Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la salubrité.

Le montant du chèque de Sakassou est de 1,5 million de FCFA et celui de Tafiré, 1 million de FCFA. En plus de ces prix de l'Etat, les 2 communes ont bénéficié chacune de 2 tricycles et d'un kit de salubrité, dons du ministre en charge de la Salubrité.

Au nom des bénéficiaires, M. Kouadio Kouamé Eugène, maire de Sakassou, a exprimé la joie, la fierté et la reconnaissance de ses administrés et de celles du maire Coulibaly Soungalo de Tafiré, communes célébrées pour leur exemple dans la lutte contre l'insalubrité et les incivilités.

''Cette prime va galvaniser les efforts dans la lutte contre l'insalubrité dans nos communes'', a-t-il affirmé. Il a terminé en invitant la ministre à présider très bientôt l'opération Grand ménage à Sakassou.

La ministre a félicité les 2 lauréats, au nom du Président de la République, initiateur des Prix d'excellence, et du Premier ministre.

Elle est par ailleurs revenue sur le but de l'institution de ce Prix national d'excellence de la Commune la plus propre.

Il s'agit, expliquera-t-elle, de susciter le changement de comportement, de lutter contre les incivilités, d'imposer la propreté partout, de reconnaitre les efforts des municipalités, d'encourager par la sensibilisation les populations des communes à améliorer leur cadre de vie, de promouvoir une esthétique propre à chaque commune de Côte d'Ivoire.

« Je voudrais vous demander d'être des Ambassadeurs à l'intérieur de votre faitière, l'UVICOCI. Nous avons besoin de l'engagement de tous, à tous les niveaux et de nous mobiliser pour un pays propre » a-t-elle recommandé.

En réponse à l'invitation à se rendre à Sakassou, elle a indiqué que c'est avec un réel plaisir qu'elle effectuera une mission au Royaume Baoulé, tout comme elle le fera à Tafiré, où elle est invitée depuis 2 ans par le maire Coulibaly Soungalo alias Charles Sanga.

La Commune qui s'est adjugé la 1ère place de ce prix d'excellence en 2019 est Kong. Elle a reçu sa récompense lors de la célébration solennelle présidée par le Président de la République le 6 aout 2019, au palais présidentiel.