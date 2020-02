Angola: Appel au renforcement de la lutte contre les drogues en Angola

Luanda — Face au nombre croissant des consommateurs de l'alcool, et notamment des drogues en Angola, le Président de l'Assemblée Nationale (Parlement) a appelé jeudi la société à promouvoir la santé, le contrôle, et surtout à lutter contre l'usage des stupéfiants, en vue d'assurer un développement harmonieux des communautés.

Procédant à la mise en place d'un Mouvement National de Prévention et de Combat contre l'Usage des Drogues, crée par les femmes parlementaires angolaises, Fernando da Piedade Dias dos Santos a dit que la santé contribuait au développement et à l'élévation du niveau de vie des communautés.Estimant fondamental promouvoir l'accès au traitement anti drogue, le président du Parlement a dit que le traitement devrait être considéré comme question de droits de l'homme, dans la lutte contre ce fléau.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) considère la question des drogues comme un problème de santé publique, qui affecte les valeurs culturelles, sociales, économiques et politiques de diverses nations, a-t-il souligné.Le président a félicité les femmes parlementaires pour la pertinence et l'urgence dans le débat, au moment où les familles angolaises sont de plus en plus affectées par la consommation et le trafic de drogues, notamment dans les milieux des enfants et des jeunes adolescents.

Enfin, Fernando da Piedade a exhorté les Centres de recherches et de production scientifique à œuvrer dans le sens d'approfondir une étude sur les drogues dans le contexte angolais.Qualifiant la consommation des drogues et de l'alcool de « défis à relever », le président du Parlement a appelé les Centres de recherches scientifiques à indiquer les chemins à suivre, les mécanismes de contrôle et les mesures que l'Etat angolais devra incorporer dans les politiques publiques de la lutte contre ce fléau.