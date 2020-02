Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - « The photograph » de Stella Meghie

Sorti le 13 février aux Etats-Unis, « The photograph » est le troisième long-métrage de Stella Meghie. Entre le passé et le présent, l'amour s'entremêle dans ce film, avec des rebondissements surprenants.

La sortie du film la veille de la Saint-Valentin n'est pas une coïncidence. « The photograph » est une histoire d'amour touchante entre Issa Rae et LaKeith Stanfield, des étoiles du cinéma afro-américain. Les visuels du film sont admirables et dégagent une certaine alchimie frémissante. Les deux acteurs principaux du film interprètent avec brio ce drame romantique de Stella Meghie qui maintient le spectateur dans une vague de suspense et d'appréhension.

Christina Eames, la mère de Mae, est une célèbre photographe au talent inouï. Décédée brusquement, dans des conditions mystérieuses, sa mort sera pour sa fille un grand choc. Pour ne pas avoir été assez proche de sa mère, elle vit ce départ comme une trahison. Malgré ce vide et cette blessure, Mae n'est pas prête à tourner la page. Et lorsqu'elle retrouve une photographie cachée de sa mère avec un homme qui lui est totalement inconnu, la jeune femme plonge dans son passé pour démêler la vérité et toutes les zones floues qui environnent la mort de sa mère.

C'est alors que dans sa quête de la vérité, elle fait la connaissance de Michael Block, un brave journaliste ayant enquêté sur le décès de sa mère et effectué la couverture médiatique de cette grande dame. Tandis qu'elle voulait simplement aller de l'avant, dissiper la rancœur en elle et pouvoir enfin se reconstruire, Mae développe une romance puissante et profonde avec Michael. Un imprévu qui risque de compromettre la mission qu'elle s'est assignée.

Long-métrage d'environ 1h 30 minutes, le scénario aborde une histoire d'amour radicale sur le pardon et le courage de chercher la vérité, peu importe où cela peut vous mener. Le casting du film inclut également des acteurs comme Chelsea Peretti, Lil Rel Howery, Courtney B. Vance, Jasmine Cephas Jones, Y'Lan Noel, Teyonah Parris, Chante Adams, Rob Morgan... Originaire du Canada, Stella Meghie est scénariste, réalisatrice et productrice. Elle s'est notamment fait connaître au grand public à travers son film « Everything, Everything » tiré du roman éponyme et sorti en 2017.