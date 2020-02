Congo-Brazzaville: Internet - Cinq applications de la 5G au service de la mobilité !

La 5G, tout le monde en parle. Mais à quoi cela va-t-il vraiment servir ? Dans cette tribune, nous présentons des applications concrètes.

En termes de technologie, la 5G est définitivement le "hot topic" de ce début d'année. Les avantages de cette brique Tech sont indéniables : des vitesses de téléchargement augmentées, des temps de latence réduits et une localisation plus précise des utilisateurs. On parle énormément de son application dans certains secteurs (jeux mobiles, e-commerce, véhicules autonomes... ) mais peu de son immense potentiel dans des domaines aussi variés que l'éducation ou encore le monde du travail. L'application de la 5G dans le monde des services mobiles ouvre le champ à de nombreuses opportunités et cas d'usage ; en voici cinq qui se distinguent par leur fort potentiel :

Accroître l'autonomie des professionnels en déplacement

Le smartphone est devenu un outil indispensable pour les professionnels itinérants, mais le réseau 4G peut affecter leur productivité sur les applications mobiles, notamment sur des fonctionnalités de type partage de fichier sur le cloud ou visioconférence. La 5G saurait combler ce manque. Aujourd'hui, avec plus de deux participants, la vidéo peut rapidement saturer car elle nécessite parfois plus de données que le smartphone ne peut en traiter.

Avec la 5G, ces fonctionnalités de communication seront assurées à 100%. La vitesse moyenne de téléchargement sera multipliée par 7, soit 490 Mbit/s, avec une vitesse médiane de 100 Mbit/s. Cette nouvelle vitesse de transmission permettra aux utilisateurs de participer facilement à une visioconférence à plusieurs et d'accomplir des tâches encore plus lourdes, telles que le téléchargement de documents volumineux, leur édition de manière collaborative et leur partage, le tout à partir d'un mobile.

Une éducation 3.0

Il convient également de considérer l'impact de la 5G sur des services spécifiques tels que les outils éducatifs pour les rendre à la fois plus attractifs, interactifs et pertinents. Cours en streaming : les élèves auront la possibilité de se connecter à distance, de suivre des cours et même d'interagir en temps réel.

Apprentissage interactif : la 5G va permettre une sophistication des contenus éducatifs qui pourront être utilisés en réalité augmentée ou virtuelle. Via des apps mobiles dédiées, l'utilisateur pourra visualiser le contenu en 3D sur son écran, le manipuler et effectuer des tâches (ex : l'enseignement de l'anatomie aux étudiants en médecine à l'aide de visualisations 3D à l'écran).

Plus de sécurité et plus de transparence

L'autre avantage de cette nouvelle technologie sera la précision toujours plus élevée des services de localisation, faisant la part belle au développement de fonctionnalités mobiles autour de la sécurité.

Déverrouillage : la précision accrue des smartphones alliée à une vitesse de téléchargement augmentée permettra à l'utilisateur de déverrouiller à distance des appareils ou des services intelligents à mesure qu'il sera à proximité (ex : la porte du garage du domicile ou celle du bureau). Cela pourra également s'appliquer aux établissements utilisant des cartes magnétiques pour authentifier leurs membres : salle de sport, bibliothèque, cartes de fidélité ou de transport.

Authentification : la reconnaissance de la localisation sera si précise que l'utilisateur pourra lui-même devenir un paramètre d'authentification à part entière : l'usager pourrait se connecter à une application sans avoir besoin de s'identifier, simplement en fonction de l'endroit où il se trouve.

Fraude : les cartes bancaires ou autres solutions financières pourront authentifier les transactions de manière plus précise et transparente grâce à la géolocalisation de l'application bancaire / smartphone et, de ce fait, de son utilisateur.

La précision au service de la santé

Aujourd'hui, les services d'urgence utilisent la localisation afin de porter secours aux victimes. Mais la technologie actuelle n'est pas la plus optimale. Lorsqu'une personne appelle les services d'urgence, l'appel est triangulé via différentes antennes relais des télécoms et est localisés sur un périmètre de plusieurs kilomètres.

Grâce à la coopération entre les opérateurs et les services d'urgence, ces derniers auront la possibilité d'accéder à la position, dans un rayon d'un mètre, de l'utilisateur fournie par le smartphone appelant. Savoir exactement où se trouve l'appelant au moment de l'appel peut réduire de manière significative le temps d'intervention et dans certains cas augmenter les chances de sauver des vies.

Une navigation à 360°

La 5G aura également un impact sur les services de navigation. Elle permettra aux utilisateurs d'être guidés plus précisément grâce à la 3D, de la même manière que « Street View » de Google Maps et ses rendus de cartes qui indiquent aux utilisateurs leur emplacement avec une vue 3D réelle de leur environnement. Cette nouvelle utilisation de la technologie permise par la 5G sera un outil idéal pour les services de navigation et leur permettra de montrer exactement où l'utilisateur se trouve et où il doit se rendre.

Au cours des prochaines années, la 5G représentera un apport technologique extraordinaire aussi bien pour les développeurs d'app que pour l'utilisateur final. Alors que les smartphones et les applications jouent un rôle de plus en plus important au quotidien et dans la vie professionnelle, la 5G permettra à un certain nombre d'industries d'accélérer les innovations dans leur domaine et d'augmenter la productivité pour un futur connecté.