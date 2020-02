Nigeria: Premier cas de coronavirus au pays

Le Nigeria a recensé, vendredi, un cas de coronavirus dans la province de Lagos. Il s'agit de la première contamination en Afrique subsaharienne. Le ministère de la santé l'a fait savoir sur Twitter.

The Honourable Minister of Health has announced a confirmed coronavirus disease (COVID-19) case in Lagos State

The case, which was confirmed on the 27th of February 2020, is the first case to be reported in Nigeria since the beginning of the outbreak in China in January 2020 pic.twitter.com/r6uJfeIUhv

- NCDC (@NCDCgov) February 27, 2020

En effet, un italien revenu de Milan le 25 février a été hospitalisé après avoir été testé positif au coronavirus dans l'État de Lagos. « Le patient est dans un état clinique stable et ne présente pas de symptômes inquiétants », a précisé le ministère dans un communiqué.

Présentement, le coronavirus touche une cinquantaine de pays dans le monde.Hors de la chine, bastion de la maladie, le coronavirus a fait plus de 4 000 contaminations et plus de 60 morts à travers le monde.