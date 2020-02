Angola: Le MINSA renforce l'accès aux services de santé mentale

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a souligné, jeudi, à Luanda, l'augmentation de l'accès aux services de santé mentale dans les trois niveaux de soins, avec des ressources humaines qualifiées, pour aider les patients qui consomment de l'alcool et d'autres drogues.

Selon la gouvernante, le secteur travaille à étendre l'expérience de la décentralisation des services de santé mentale dans les soins de santé primaires à Luanda vers d'autres provinces, avec le renforcement du capital humain, résultat d'appels d'offres publics en 2018 et 2019, notamment de psychologues et autres spécialistes, pour l'exécution d'actions de promotion et de prévention.

Sílvia Lutucuta s'exprimait lors du lancement du Mouvement national de prévention et lutte contre l'usage de drogues, une initiative du groupe des femmes parlementaires, qui vise à éduquer, sensibiliser, réduire et combattre la consommation de drogues licites et illicites, ainsi que l'usage nocif des boissons alcoolisées, atténuant leurs conséquences.

Les données de la Direction nationale de la santé publique indiquent que les provinces de Luanda, Benguela, Huíla, Huambo, Namibe, Cunene et Cabinda sont les plus touchées et les drogues les plus consommées sont l'alcool, le cannabis (Liamba) et le crack.

Selon les données, en 2019, il y a eu 10 789 cas de troubles liés à la consommation d'alcool et de drogues, contre 19 497 l'année précédente.Parmi ces données, 5 298 cas de troubles mentaux et de comportement liés à la consommation d'alcool se distinguent, 2 495 en raison de la consommation de cannabis et 537 en raison de la consommation de cocaïne.

Au cours des trois dernières années, la schizophrénie et autres troubles psychotiques, la consommation de substances psycho-actives, les troubles de l'humeur, l'épilepsie et les troubles névrotiques, les troubles liés au stress ont occupé les premières places en termes de prévalence des cas traités dans les unités sanitaires avec services de Psychiatrie et Santé mentale.

Le nombre de consommateurs d'alcool et d'autres drogues tend à augmenter, ce qui constitue un grave problème de santé publique, les tranches d'âge étant les plus touchées de 15 à 49 ans, principalement chez les hommes.Le Mouvement national de prévention et lutte contre l'usage des drogues, qui se poursuivra jusqu'à la fin de cette législature, en juin 2022, a été lancé par le président de l'Assemblée nationale, Fernando Da Piedade Dias dos Santos.