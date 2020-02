Angola: La Chine enregistre une réduction d'infections à coronavirus

Luanda — L'ambassadeur de la République de Chine en Angola, Gong Tao, a déclaré jeudi à Luanda que les cas liés au coronavirus dans son pays avaient considérablement diminué.

Président de la 3e Commission AN, Josefina Pitra Diakite (à droite) avec l'ambassadeur chinois en Angola, Gong Tao

Le diplomate, qui a présenté à la 3e Commission de l'Assemblée nationale des données sur les derniers développements de la maladie dans ce pays asiatique, a indiqué que les autorités chinoises sont attentives à toute situation sanitaire impliquant des Angolais qui y vivent et y étudient et apportent leur soutien.Selon Gong Tao, les autorités chinoises signalent chaque jour plus de cas guéris et moins d'infections.Au total, selon la source, les cas d'infection à travers le pays sont d'environ 80 000.

La présidente de la 3e Commission de l'AN, Josefina Pitra Diakite, a fait savoir que le diplomate chinois avait éclairci les députés sur la maladie à laquelle la Chine et le monde en général sont confrontés."L'ambassadeur est venu nous informer pour nous rassurer et avoir plus d'information à partager avec la communauté parlementaire et aider à clarifier notamment les préoccupations qui se posent lorsqu'il n'y a pas d'informations adéquates sur ce qui se passe", a-t-elle noté.

Selon ele, la première bonne impression faite par l'ambassadeur de Chine en Angola est le fait qu'il y a eu une réduction considérable d'infections, qu'elle considère comme un élément très positif.