Gabon: KOULA-MOUTOU - Démarrage des travaux de voiries avec le PDIL 2

Les travaux de voiries ont été lancés ce jeudi 27 février à Koula-Moutou dans la province de l'Ogooué-Lolo. Il s'agit du pavage des rues dans le deuxième arrondissement de la commune kouloise, avec le concours du Projet de développement des infrastructures locales phase II (PDIL II).

Les travaux de pavages des rues de la commune de Koula-Moutou ont été lancés officiellement ce jeudi. C'est en présence du Gouverneur, Marie-Françoise Dikoumba, du Maire, Rigobert Nzengue Lola et bien d'autres autorités locales, sans oublier le chargé du Projet de développement des infrastructures locales phase II (PDIL II), Pierre Ybimba Mounanga que la cérémonie officielle a eu lieu. Les populations du deuxième arrondissement de la commune du Chef-lieu de la province ont manifesté leur satisfaction de savoir les travaux démarrer.

Marie-Françoise Dikoumba gouverneur de la province de l'Ogooué-Lolo a aussi, comme les populations, manifesté sa satisfaction quant au démarrage des travaux. Elle a d'ailleurs remercié les parties prenantes pour le fait que les activités avancent surement vers la mise en œuvre de notre projet. « J'ai personnellement suivi toutes les étapes. Aujourd'hui, je ne peux que me réjouir du résultat auquel nous sommes parvenu. Nous prions seulement le Bon Dieu pour qu'il n'y ait pas de problèmes majeurs dans l'élaboration de ce projet. Que les matières premières qui ont été sollicités puissent être disponibles » s'est -elle exprimé.

L'édile de Koula-Moutou, Rigobert Nzengue Lola a dit toute sa fierté et reconnaissance quant au lancement officiel des travaux. Il a, au nom Conseil municipal, plus précisément de son bureau, salué ce moment tant attendu. Ce moment qui, pour lui, vient donner suite favorable à la légitime impatience des populations « C'est donc le lieu ici, d'adresser nos respectueux remerciements au Chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba, premier juge des intérêts de la nation et qui en mettant en place le projet de développement des infrastructures locales au profit des neuf provinces aura permis, grâce au financement de la Banque mondiale la mise en place de projet » dira t-il publiquement.

Le projet de développement des infrastructures locales (PDIL), faut-il le rappeler, est mis en œuvre sur la base des contrats de ville signés entre l'État et les municipalités bénéficiaires du projet. Ses objectifs sont multiples. Il a pour buts principaux, d'abord d'améliorer les infrastructures des quartiers précaires des villes ciblées de toutes les provinces du Gabon. Aussi, faut-il le souligner, le PDIL a pour objectif d'améliorer l'environnement commercial et financier des petites et moyennes entreprises. Le projet est financé par la Banque mondiale.