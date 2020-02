Afrique: Coronavirus - Doit-on s'inquiéter ?

Pas plus tard que ce vendredi 28 Février, Radio France Internationale nous a informé qu'un premier cas de Coronavirus a été détecté en Afrique Subsaharienne, plus précisément au Nigéria. Ce premier cas met en alerte plusieurs pays dont le Gabon. Les populations gabonaises s'inquiètent au vu des réactions que nous lisons sur la toile : << Que nos gouvernants prennent des dispositions sévères, personne ne sort personne ne rentre >>, une réaction d'une internaute.

Le Coronavirus est depuis quelques jours passé du stade d'épidémie à celui de pandémie. Il a en l'espace de quelques semaines touché les quatre coins du monde. L'Afrique qui était épargnée a été touchée par deux cas : un en Algérie et un autre au Nigeria. Le cas du Nigeria qui fait un torrent médiatique depuis ce Vendredi est le résultat de l'entrée sur le territoire nigérian d'un sujet Italien en début de cette semaine. Il faut rappeler qu'un foyer a été récemment découvert en Italie. Ce pays est le foyer le plus important en Europe avec 152 cas et cinq décès.

L'événement déclaré ce vendredi matin au Nigeria peut nous emmener à penser que le virus finira par arriver au Gabon. « Le Coronavirus n'a ni de frontière ni de classe sociale » comme le disait le vice-ministre de la santé Iranien lors de l'annonce de sa contamination au Coronavirus. Le gouvernement gabonais se veut rassurant depuis que ce virus a quitté son premier foyer (la Chine) pour s'étendre dans le monde. « Le Gabon est paré à toutes les éventualités », peut-on lire en titre dans certains médias.

Ladite information, ne rassure pas grand monde quand on sait qu'il y a aucun remède contre le Coronavirus. Nous avons juste des méthodes qui peuvent nous en protéger : lavage des mains, port du masque et le confinement. Les populations pourront s'auto-protéger pour ce qui est du lavage des mains et du confinement. Concernant l'acquisition des masques des doutes subsistent.

Le gouvernement gabonais sera- t-il en mesure de fournir les hôpitaux et centres hospitaliers en masque si le virus s'y installe ? Là est la question qui taraude les esprits des Gabonais. Elle a le mérite d'être l'objet d'inquiétude quand on sait que nos hôpitaux manquent de matériels même pour les gestes les plus simples.

L'inquiétude subsiste, mais on peut tout de même se montrer confiant quand on sait le Gabon a déjà fait face à des virus comme " Ebola ".