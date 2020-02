Tunisie: Handball | L'EST battue à Sousse - La vie continue...

L'union sacrée renforcée chez le champion en titre.

Il est parfois difficile d'oublier, surtout suite à une défaite qui pourrait s'avérer lourde de conséquences lors du décompte final d'une course au titre. Battue de justesse, samedi dernier à Sousse, l'EST a très mal accusé le coup, s'arrachant les cheveux et criant même au... hold-up ! Faux, tout simplement parce que les arbitres Krichen et Makhlouf, internationaux confirmés et fréquemment sollicités par la Fédération internationale de handball, ne l'ont ni volée, ni empêchée de gagner. Et c'est vrai, puisque les «Sang et Or» avaient franchement, ce jour-là, tout pour tuer le match dès la première mi-temps. Or, le malheur est que certains, passant pour être prétendument Espérantistes, ont sauté sur l'occasion pour mettre l'huile sur le feu, en... faisant le procès de l'équipe, comme si c'était la fin du monde !

Dédramatisation

«Il n'y a pas péril en la demeure, lance le patron de la section, Kaïs Attia, visiblement zen et le sourire par-dessus le marché. «C'est vrai, reconnaît-il, on a raté le coche à Sousse, en laissant filer la victoire. Et je ne veux plus revenir sur la fin rocambolesque de cette rencontre, car le mal est fait. Mais ce que je tiens à préciser c'est que cet échec n'a rien d'alarmant, dans la mesure où on en a tiré les enseignements, tout en usant de dédramatisation et de sagesse. La course au titre étant encore longue. J'insiste donc sur une certitude, à savoir que l'ambiance qui prévaut au sein de l'équipe est saine, ce qui booste nos chances de consécration dans les épreuves du championnat et de la Coupe de Tunisie». C'est donc clair et plus blanc que blanc. De quoi rassurer les supporters et surtout le bureau directeur qui a toujours misé, sans le regretter, sur ses handballeurs, incontestablement les plus grands dévoreurs de titres, toutes catégories confondues.

Tirage au sort de la Coupe

La Fthb a procédé, avant-hier, au tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie : Moknine-Béni Khiar, Hammamet-Bizerte, Sakiet Ezzit-Medjez El Bab, CA-Jendouba, Ariana -EST, Etoile-Mahdia, Gremda-Ksour Essef et Téboulba-Menzel Horr. Signalons que toutes ces rencontres auront lieu le 7 mars prochain.