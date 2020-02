Tunisie: A la Maison de l'Image - Une démarche de qualité

Soutenue par la fondation Drosos et composée d'une nouvelle équipe de jeunes, la Maison de l'image a dévoilé en détail son programme de l'année à l'occasion de sa 5e année consécutive d'activités culturelles diverses et de qualité.

Fondé par Wassim Ghozlani, l'espace est connu pour son Coworking Space, ses expositions, ses tables rondes, conférences, projections, formations et quelques événements artistiques d'ampleur décentralisés dans quelques régions : en 2020, l'espace s'innove pour sa 5e année. Composée notamment de Haifa Bazdeh, chargée de la programmation musicale, et Akram Belaïd, chargé de la programmation dans sa globalité, la nouvelle programmation taillée sur mesure ravira les adeptes du lieu.

Une programmation recherchée

S'étalant sur toute l'année, la programmation est composée de 4 volets : Expositions, projections, concerts et tables rondes. Les expositions « Nouveaux regards » feront connaître les travaux d'artistes confirmés, mais également ceux de la nouvelle génération montante, initiant ainsi le public à l'analyse, au débat et à la découverte. «The enemy», une expédition immersive de Karim Ben Khalifa, s'organisera en premier, suivie de l'exposition de la 3e promotion des jeunes du projet « Vision Solidaire » réalisé en collaboration avec l'Agence française de développement. Sans oublier l'exposition de Henri Tibi « Un été à La Goulette et Kheireddine 1960 - 1970 » ainsi qu'une exposition de Yassine Meddeb Hamrouni.

Les visiteurs et les participants aux tables rondes de «Hors champ» évoqueront photographie, décortiqueront cinéma, illustration, tourisme, design, environnement, écologie et dresseront un état des lieux minutieux de ces métiers.

Les rendez-vous « Méli-Mélo » sont les projections mensuelles dédiées aux œuvres audiovisuelles réalisées par des artistes, comme la projection VR «Afroroute» de Selim Harbi, destinée aux enfants de la lune, et une projection des travaux de Nejib Belkadhi.

Les Briques Beats est une série de concerts organisés dans le but de faire de l'endroit un temple de création musicale électronique, hip - hop tunisienne ou autres : sont attendus, les concerts de Ratchopper et friends, Yallsee et Friends, Galai et Friends.

L'univers de Seïf Bennia et Friends, Abderraouf Ouertani et Jawhar draineront les passionnés de musique acoustique dans le cadre d'un 2e volet musical intitulé «Acoustica».