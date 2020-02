Tunisie: Tir | Championnat arabe en Egypte - De l'or et du bronze pour Olfa Cherni

La Tunisienne a obtenu une médaille d'or et deux de bronze.

Olfa Cherni s'est illustrée en remportant une médaille d'or et deux de bronze au championnat arabe organisé récemment en Egypte en présence de 5 pays, à savoir la Tunisie, le Bahrein, Oman, le Yemen et l'Egypte. Et c'est à l'épreuve du pistolet (10 m) que Olfa Cherni s'est mise en évidence en réalisant à la dernière étape mieux que ses principales rivales pour glaner la médaille d'or avec brio. Chez les messieurs, Alaa Othmani s'est classé 9e. Il ne s'est pas ainsi qualifié en finale (mauvaise adaptation à sa nouvelle arme). D'ailleurs, à l'épreuve mixte, l'équipe de Tunisie composée de Olfa Cherni et Alaa Othmani ne s'est pas qualifiée en finale pour la même cause.

Le même trio

A l'épreuve arme à feu (25 m), Olfa Cherni s'est qualifiée aisément en finale. Toutefois, elle n'avait pas résisté face aux deux premières classées faute de rythme avec aussi un matériel usé. Elle s'est ainsi contentée de la médaille de bronze. «Je n'ai pas trouvé mes repères. D'abord, je ne me suis pas bien préparée et puis mon arme est vieille. D'ailleurs, je me suis contentée de la 3e place il y a un mois au Grand Prix de France à cause de cette arme. J'attends un nouveau matériel pour mieux me préparer aux Jeux olympiques de Tokyo», nous a -t-elle confié. Le même trio vainqueur à l'arme à feu (25 m) a remporté les trois premières places au concours «Cheikha Fatma» une épreuve internationale d'envergure». Je suis satisfait des résultats de Olfa Cherni qui, malgré l'absence de compétition, s'est bien comportée en prenant le meilleur sur des tireuses chevronnées. Mais combien j'étais content du réglage de nos nouvelles armes par des techniciens sur place. Ça aidera beaucoup nos deux tireurs dans la préparation», a mentionné l'entraîneur national Salah Ben Yahmed.

Quatre tournois au programme

Après un mois d'entraînement à Tunis, Olfa Cherni et Alaa Othmani qualifiés aux Jeux olympiques de Tokyo prendront part à quatre tournois «Open» en Pologne au mois d'avril, en Allemagne le 22 du même mois et en juin et en Azerbaïdjan. Puis ils effectueront 10 jours de stage à Tokyo avant le démarrage des jeux olympiques.