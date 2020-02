Tunisie: Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des séniors - Renforcer l'égalité des chances

Un Conseil des pairs pour l'égalité des chances hommes-femmes s'est tenu, avant-hier, au sein du ministère. Cette réunion informative vise à faire le point sur les missions du Conseil et les attributions de ses membres.

A cette occasion, l'ancienne ministre des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Séniors a présenté sa stratégie relative à l'égalité de chances entre les hommes et les femmes.

Le gouvernement est appelé à prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes et atteindre la parité entre les deux sexes dans le cadre des droits et des obligations à plusieurs niveaux, à l'échelle nationale, et ce, à l'horizon 2020. Mme Laâbidi a mis l'accent sur la primauté du Conseil des pairs dans la réalisation des objectifs de parité. La promotion de l'image de la femme et la consolidation de ses droits lui ont valu une place de choix dans la sphère nationale et mondiale et la reconnaissance internationale. Des acquis importants qui en appellent d'autres à venir, a affirmé Mme Laâbidi.

Elle a également mis l'accent sur l'intérêt du gouvernement de promouvoir et consolider les droits de la femme au cours des prochaines années afin de renforcer davantage l'autonomisation de la femme tunisienne.