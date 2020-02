Madagascar: Tennis / Circuit africain U14 grade 1 étape 2 Madagascar - Miotisoa et Mahefa en quête du titre

Une confirmation pour Miotisoa et Mahefa. Les deux joueurs se retrouvent en demi-finales et tenteront de gagner de nouveau le titre.

Ils restent dans la course. Madagascar aura deux représentants dans le carré final de l'étape 2 de son circuit africain U14 grade 1 qui se joue au Club Olympique de Tananarive (COT).

Il s'agit de Miotisoa Rasendra chez les filles et de Mahefa Rakotomalala chez les garçons.

Pour Miotisoa Rasendra, le ticket pour la demi-finale a été acquise suite à sa victoire sur Miarana Robinson Andrianafetra (6/1 6/2). Ce jour, elle aura à affronter l'Égyptienne Nehad Nardine, gagnante de Zarasoa Nelly Jacky Randria (6/0 6/0).

Dans l'autre moitié du tableau, on aura la confrontation entre les deux égyptiennes Marine Ihab Farah Tetakla Boutros et Adel Ahmed Malak.

La première a surclassé Iriela Rajaobelina (6/4 6/2) tandis que la seconde a triomphé de Mirindra Razafinarivo en trois sets (6/7 6/4 10/1).

De son côté, Mahefa Rakotomalala s'est lui aussi bien comporté. Il a pu prendre sa revanche sur le Botswanais Mark Nawa, qui l'avait surclassé au championnat d'Afrique australe en Namibie en janvier. Il s'est facilement imposé en deux sets (6/0 6/1).

Gagner le titre

« J'ai fait une bonne entame de match et j'ai su jouer les points importants en restant agressif. Pour le reste du tournoi, je suis confiant et il reste deux matches, les plus importants de la semaine à jouer. Je reste concentré sur mon objectif qui est de gagner le titre », rappelle Mahefa Rakotomalala.

En cas de victoire en demi-finale contre le Congolais Eytan Miessen, Mahefa Rakotomalala jouera la finale contre le gagnant entre Takura Mhwandagara (Zimbabwe) et l'Égyptien Mostafa Noureldine.

En double , on notera la victoire de Miotisoa Rasendra et d'Adel Malak qui se sont imposées en finale contre Marine Ihab Farah Tetakla Boutros et Nehad Nardine (6/4 6/0).

Chez les garçons, Tody Avo Rajaobelina et Mahefa Rakotomalala se sont inclinés en finale devant Takura Mhwandagara (Zimbabwe) et Mark Nawa (Botswana) 4/6 2/6.