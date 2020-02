Madagascar: Musique - Un nouveau clip de « Mozika tsotr'izao sur scène »

À quasiment J-1 de nos retrouvailles avec cette grande dame du jazz et de la musique malgache en général qu'est Fanja Andriamanantena. Les fans et les mélomanes de tous horizons ont eu le plaisir de découvrir et d'apprécier un petit cadeau de sa part sur les réseaux sociaux, hier.

À l'occasion de son fameux « Mozika tsotr'izao sur scène » qui aura lieu demain à 16h sur la scène de la City Ivandry, Fanja Andriamanantena vient de nous enchanter d'une reprise à la fois sobre, dynamique et surtout resplendissante de jeunesse de son illustre tube « Taratasy ho anao ». Avec un clip-vidéo d'une grande efficacité, illustrant plus les coulisses de cet événement qu'une représentation même de l'histoire que nous narre Fanja Andriamanantena à travers sa chanson, ils sont dix jeunes chanteurs et musiciens talentueux à se découvrir à nous.

Sous le regard bienveillant de l'illustre auteure et compositrice, Sandrine Rajaofetra, Fitia Randria, Gaëlle Tsirininofy, Farakely, Nate Tex, Fy Rasolofoniaina et Steph Rambi, accompagnés de Josia à la batterie, Hents à la basse, ainsi que Njaka au piano, nous livrent les prémices de ce qui sera un grand moment mélodieux, demain.

Un avant-goût d'une série d'événements que Fanja Andriamanantena prépare pour cette année, ce « Mozika tsotr'izao sur scène » promet de vous éblouir.